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    Redwood AI gibt Ausgabepreis seiner 3,5-Mio.-$-Privatplatzierung bekannt

    Redwood AI gibt Ausgabepreis seiner 3,5-Mio.-$-Privatplatzierung bekannt
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder über US-Nachrichtendienste bestimmt.

     

    Vancouver, Kanada – 17. Juli 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von Software- und Analytiklösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) für die chemische und pharmazeutische Entwicklung, gibt nachfolgend den Ausgabepreis seiner Privatplatzierung (die „Platzierung“) mit einem einzelnen institutionellen fundamentalorientierten Investor in den USA bekannt. Es werden 1.663.000 Special Warrants des Unternehmens („Special Warrants“) zum Preis von 2,11 $ pro Special Warrant begeben, die einem Bruttoerlös von rund 3,5 Mio. $ entsprechen.

     

    Jeder Special Warrant kann ohne weiteres Zutun des Inhabers und ohne zusätzliche Abgeltung in eine Wertpapiereinheit des Unternehmens (die „Einheiten“) umgewandelt werden. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie (jeweils eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant“) zusammen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 60 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zum Preis von 2,48 $ pro Warrant-Aktie.

     

    Maxim Group LLC fungiert in Verbindung mit der Platzierung als exklusiver Platzierungsagent. Die Platzierung wird voraussichtlich am 20. Juli 2026 geschlossen.

     

    Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus der Platzierung voraussichtlich als Working Capital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Der Abschluss der Platzierung bedarf der Genehmigung seitens der Canadian Securities Exchange (die „CSE“).

     

    Die gemäß der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an die in Kanada und den Vereinigten Staaten geltenden Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden.

     

    Das Unternehmen hat bei jeder Wertpapieraufsichtsbehörde in den kanadischen Provinzen einen vorläufigen Kurzprospekt (der „Basisprospekt“) eingereicht. Nach Erhalt des Empfangsbescheids für den endgültigen Basisprospekt („endgültiger Prospekt“) wird das Unternehmen so bald wie möglich einen Prospektnachtrag zum endgültigen Prospekt („Prospektnachtrag“) einreichen, der die Ausgabe der bei Ausübung der Special Warrants auszugebenden Einheiten regelt.

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