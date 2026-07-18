Geraldine Weiss: Dividenden lügen nicht!

Aber wer verbirgt sich eigentlich hinter der "Grand Dame of Dividends?"

Geraldine Weiss wurde an der Wall Street nicht als Analystin ernst genommen – also gründete sie ihren eigenen Börsenbrief und verbarg zunächst sogar, dass hinter den erfolgreichen Aktienempfehlungen eine Frau stand.

Geboren wurde Geraldine Weiss am 16. März 1926 in San Francisco, Kalifornien.

Schon früh interessierte sie sich für Finanzen und Geldanlage. Besonders beeinflusst durch Benjamin Grahams und seine "Anlegerbibel" The Intelligent Investor. So kommt sie schon früh mit Value-Investing in Berührung

Ihre Überzeugung: Dividenden lügen nicht. Gewinne und Bilanzen können geschönt werden. Eine Dividende muss dagegen mit echtem Geld bezahlt werden. Paralellen zu heute: Die operativen Cashflows von Big-Tech im Bereich KI, insbesondere von Hyperscalern, könnten massiv überhöht sein.

In dieser Folge der Börsenlegenden bei Börse, Baby! sprechen Krischan Orth und Max Gross über die außergewöhnliche Karriere der Dividenden-Queen und ihre berühmte Dividend-Yield-Theory. Außerdem mit dazu: Welche Aktien heute perfekt in ihr legendäres Anlageprofil passen.

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