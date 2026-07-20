AMD-Aktie verdoppelt sich – Top-Analyst Arcuri wird noch bullisher

UBS-Analyst Timothy Arcuri bestätigt die Kaufempfehlung für den Halbleiterkonzern und hebt das Zwölfmonats-Kursziel von 670 auf 700 US-Dollar an.

Die beeindruckende Rallye der AMD-Aktie könnte nach Einschätzung der UBS noch lange nicht vorbei sein. Die Schweizer Großbank erwartet, dass Advanced Micro Devices weitere Großkunden gewinnt und sein Geschäft mit KI-Chips deutlich ausbaut. Das dürfte der Aktie zusätzlichen Rückenwind verleihen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Laut Tipranks.com ist Timothy Arcuri der zweitbeste Wall-Street-Analyst aus über 12.300 erfassten. Er hat eine Erfolgsquote von 79 Prozent und eine durchschnittliche Rendite von 57,2 Prozent.

Der Analyst sieht insbesondere beim kommenden KI-Beschleuniger MI450x neue Wachstumschancen. Amazon sei nach Einschätzung der Bank weiterhin ein potenzieller Großkunde. Inzwischen geht UBS zudem davon aus, dass auch das KI-Unternehmen Anthropic zum Kundenkreis gehören könnte.

Darüber hinaus hält Arcuri eine Zusammenarbeit zwischen AMD und Cerebras Systems für möglich, um besonders schnelle Lösungen für KI-Inferenz zu entwickeln. Gleichzeitig könnte AMD seine Aktivitäten bei kundenspezifischen Chips für Rechenzentren deutlich ausweiten.

AMD-Aktie explodiert um 130 Prozent

Die Erwartungen sind bereits hoch. Seit Jahresbeginn hat sich der Börsenwert von AMD mehr als verdoppelt und notiert damit über 130 Prozent im Plus. Der Konzern profitiert massiv vom weltweiten Ausbau von Rechenzentren für die Entwicklung und Nutzung künstlicher Intelligenz.

Auch im Markt für zentrale Prozessoren hat AMD erhebliche Marktanteile gewonnen und wichtige Vereinbarungen mit OpenAI geschlossen. UBS sieht nun die Chance auf weitere Zugewinne im lukrativen Geschäft mit KI-Beschleunigern.

Ein entscheidender Faktor ist die Lieferkette. Engpässe bei Taiwan Semiconductor Manufacturing, das wichtige Packaging-Dienstleistungen für AMDs KI-Chips bereitstellt, könnten sich zunehmend entspannen. Für 2027 zeichne sich eine deutliche Ausweitung der verfügbaren Kapazitäten für die fortschrittliche Chip-on-Wafer-on-Substrate-Technologie ab.

AMD lädt zum großen KI-Event ein

Neue Impulse könnten bereits in dieser Woche folgen. Am 22. und 23. Juli veranstaltet AMD in San Francisco sein "Advancing AI 2026"-Event. Anleger dürften insbesondere auf neue Produkte, Kunden und Partnerschaften achten.

Mit ihrem Optimismus steht die UBS keineswegs allein. Laut LSEG-Daten bewerten 45 von 55 Analysten, die AMD beobachten, die Aktie mit "Buy" oder "Strong Buy".

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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