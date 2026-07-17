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    DIE MESSE „COSMETIC 360" GIBT DAS DIESJÄHRIGE THEMA BEKANNT

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    „REGENERATIONEN"

    DIE MESSE „COSMETIC 360 GIBT DAS DIESJÄHRIGE THEMA BEKANNT - „REGENERATIONEN
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com

    PARIS, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- COSMETIC 360, die internationale Fachmesse für Innovationen in der Duft- und Kosmetikindustrie, findet am 14. und 15. Oktober 2026 im Carrousel du Louvre in Paris statt und bringt erneut die führenden Innovatoren der Branche zusammen.

    Die diesjährige Fachmesse, die von COSMETIC VALLEY – dem weltweit führenden Netzwerk für Duft- und Kosmetikindustrie und seit über 30 Jahren Koordinator der französischen Branche – organisiert wird, begrüßt 260 Aussteller aus mehr als 20 Ländern, darunter Deutschland, Belgien, China, Südkorea, Spanien, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Monaco, den Niederlanden, Peru, Polen, Portugal, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und der Türkei.

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    Sie werden ihre Innovationen mehr als 5.800 Entscheidungsträgern aus 70 Ländern vorstellen.

    Bei dieser 12. Ausgabe der „" unter dem Motto „ " wird COSMETIC 360 eine Vorreiterrolle beim Thema Regeneration einnehmen

    Von den Rohstoffen bis zum Produktdesign, von der Ressourcenoptimierung bis hin zu den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen – COSMETIC 360 beleuchtet die regenerativen Lösungen, die die Wertschöpfungskette der Duft- und Kosmetikbranche neu gestalten und den Weg für eine neue Generation von Innovationen ebnen.

    „Mit den ‚ '-Regenerationsprodukten würdigt COSMETIC 360 Innovationen, die über den bloßen Erhalt hinausgehen: Es regeneriert, erneuert und sorgt für eine nachhaltige positive Wirkung. Die Regeneration schlägt ein neues Kapitel in der Kosmetikinnovation auf: „die Schönheit, die mehr zurückgibt, als sie nimmt", sagt Franckie Béchereau, Direktorin von COSMETIC 360.

    Das Thema „ " (REGENERATIONEN) umfasst ein Konferenzprogramm  unter der Leitung internationaler Experten, einen Innovationsparcours, der die Aussteller mit Bezug zu diesem Thema vorstellt, sowie den „Special Jury's Favorite Award", mit dem die beste Innovation der Messe ausgezeichnet wird.

    NEUHEITEN BEI DER AUSGABE 2026:

    „THE NUTRICOSMETICS ZONE" wird den Akteuren der Kosmetikbranche neue Möglichkeiten für Innovation, Differenzierung und Wertschöpfung eröffnen.

    CAPSULE D'ANTICIPATION – BIOTECHS 2045 VON GREENTECH, ein Pionier und Experte auf dem Gebiet der Biotechnologie, wird die Besucher der 2.und Ausgabe in die Zukunft entführen, um die Rolle der Biotechnologie in der Kosmetik zu beleuchten.

    „THE INNOVATIVE TABLE" von IBG x Centdegrés wird alle wichtigen Experten an einen Tisch bringen, um die Entwicklung strategischer Projekte durch einen kooperativen Ansatz zu beschleunigen und zu bereichern, der Entscheidungsfindung und die Schaffung wirklich einzigartiger Innovationen ermöglicht.

    BEAUTY TECH CHARTRES GARDEN – eine Plattform für Networking, Diskussionen und Pitches der nächsten Generation, auf der 36 Unternehmen im Herzen des Startup Village vertreten sind.

    C-BEAUTY – dort wird BOTANEE (eine chinesische Marke) die Ergebnisse ihrer Forschung sowie ihr sozial verantwortliches Geschäftsmodell vorstellen.

    Auf der COSMETIC 360 finden außerdem folgende Veranstaltungen statt:

    • Fünf Hauptfächer: ESTÉE LAUDER, L'ORÉAL, LVMH Recherche, TECHNATURE und PROYA
    • Ein Raum, der der Forschung gewidmet ist und akademische wissenschaftliche Einrichtungen zusammenbringt
    • Ein Fabrikbereich mit industriellen Vorführungen.

    Die Messe ist Teil der COSMETIC 360 Week, die vom 12. bis 17. Oktober 2026 in Frankreich stattfindet. Die Veranstaltung bietet ein hochwertiges B2B-Programm, das nationale und internationale Networking-Möglichkeiten sowie Besuche bei Industrieunternehmen und kulturellen Einrichtungen vereint – alles im Zusammenhang mit Forschung, Innovation und Vertrieb –, ganz zu schweigen vom prestigeträchtigen Galaabend in der „Maison de l'Amérique Latine".

    Weitere Informationen: www.cosmetic-week.com
    Weitere Informationen zu COSMETIC VALLEY, dem Veranstalter der Messe: https://www.cosmetic-valley.com
    Weitere Informationen zu COSMETIC 360: https://www.cosmetic-360.com/en

    Pressestelle: presse@cosmetic-360.com

    COSMETIC 360, the leading global event for innovation in the cosmetics industry, will take place in Paris on October 14 and 15, 2026

     

    COSMETIC 360 Logo

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-messe-cosmetic-360-gibt-das-diesjahrige-thema-bekannt-regenerationen-302828536.html






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