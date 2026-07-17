Plusvisionen-Analyse
SMA Solar-Aktie - besserer Ausblick beflügelt
SMA Solar Techology hebt nach vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal die Prognose für das Gesamtjahr an.
Die Aktie von SMA Solar Technology (SMA) befindet sich aktuell in einem stabilen Aufwärtstrend. Nun hat der Hersteller von Wechselrichtern seine vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Kann der Aktie der Sprung über das bisherige Jahreshoch bei gut 68 Euro gelingen? Weiterlesen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte