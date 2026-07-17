SMA Solar-Aktie - besserer Ausblick beflügelt

Die Aktie von SMA Solar Technology (SMA) befindet sich aktuell in einem stabilen Aufwärtstrend. Nun hat der Hersteller von Wechselrichtern seine vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Kann der Aktie der Sprung über das bisherige Jahreshoch bei gut 68 Euro gelingen? Weiterlesen