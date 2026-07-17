🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    ROUNDUP 2

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Netflix enttäuscht mit Ausblick - Aktie unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Netflix prognostiziert schwächeres Umsatzwachstum
    • Aktie fiel im vorbörslichen Handel über elf Prozent
    • Investitionen in Live-Sport, Podcasts und KI-Einsatz
    ROUNDUP 2 - Netflix enttäuscht mit Ausblick - Aktie unter Druck
    Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com

    (neu: Details, vorbörslicher Kurs)

    LOS GATOS (dpa-AFX) - Der Streaminganbieter Netflix erwartet erneut ein etwas schwächeres Umsatzwachstum. Das Unternehmen stellte für das laufende Quartal ein Umsatzplus von 11,7 Prozent auf 12,9 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn von 82 Cent pro Aktie in Aussicht - beides lag leicht unter den Erwartungen der Analysten.

    Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 13,4 Prozent auf knapp 12,6 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Das Wachstum fiel erneut geringer aus als im Vorquartal. Der Gewinn unter dem Strich wuchs um knapp neun Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar. Das lag in etwa im Rahmen der Erwartungen. Zur Kundenzahl macht Netflix keine regelmäßigen Angaben mehr.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix!
    Long
    60,64€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 11,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    78,33€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 11,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    An der Börse kam dies schlecht an: Die Aktie verlor am Freitag im vorbörslichen US-Handel mehr als elf Prozent. Der Kurs ist dabei im vergangenen Jahr um mehr als 40 Prozent gefallen, da das Werben des Unternehmens um Warner Bros. Discovery und die darauffolgenden Finanzergebnisse bei Investoren die Sorge aufkommen ließen, der Streaming-Marktführer habe an Schwung verloren.

    Ein weiterer Auslöser waren Marktforscher-Daten, die den Eindruck erweckten, dass Zuschauerzahlen ab der zweiten Staffel selbst populärer Netflix-Serien sinken. Die Rückgänge zwischen der ersten und der zweiten Staffel hätten sich im Vergleich zum Vorjahr sogar verringert, sagte dagegen Co-Chef Ted Sarandos vor Analysten.

    Zugleich will der Videostreaming-Marktführer künftig nur noch jährlich statt zweimal pro Jahr Angaben zur Popularität seiner Filme und Serien veröffentlichen. Das Netflix-Management betont außerdem, es bestehe nicht unbedingt ein direkter Zusammenhang zwischen der Zahl der Stunden, die Kunden vor dem Bildschirm verbringen, und den Erlösen.

    Obwohl Netflix nach wie vor mehr Abonnenten und Zuschauer hat als jeder andere kostenpflichtige Streaming-Dienst, hat sich das Umsatzwachstum verlangsamt. In der ersten Jahreshälfte hatte Netflix mit einer monatelangen Flaute bei neuen Hits zu kämpfen; zudem taten sich viele bereits etablierte Serien schwer, ihr Publikum in den neuen Staffeln zu halten.

    "Wir steuern das Geschäft nicht von Quartal zu Quartal", sagte Finanzvorstand Spencer Neumann in der Telefonkonferenz mit Analysten. Netflix habe erst etwa 45 Prozent seines adressierbaren Marktes erschlossen und mache lediglich fünf Prozent der weltweiten Fernsehnutzung aus, erklärte er. Der Umsatz des Unternehmens werde in diesem Jahr um sechs Milliarden Dollar steigen.

    Netflix investiert derzeit vermehrt in neue Arten von Inhalten, wie etwa Live-Sportübertragungen und Video-Podcasts. Podcasts ziehen vermehrt Zuschauer am Tag und auf Mobilgeräten an, während Live-Formate - gemessen an ihrem tatsächlichen Anteil an der Gesamtnutzungszeit - überproportional viele Kunden gewonnen haben, so das Unternehmen.

    Zudem hob das Unternehmen den Einsatz generativer künstlicher Intelligenz (KI) bei etwa 300 Produktionen hervor. So würden etwa mit Hilfe KI Menschenmengen oder Szenen historischer Schlachten erzeugt, sagte Co-Chef Ted Sarandos vor den Analysten.

    In vielen Fällen wären solche Fragmente ohne KI aus Kosten- oder Zeitgründen gar nicht erst gedreht worden, argumentierte er. Zugleich betonte Sarandos, dass KI nur ein Werkzeug in der Hand kreativer Menschen sei: "Filme werden von Leuten gemacht, die Filme machen."

    Die Zeit, die Nutzer auf Netflix verbringen, nahm unterdessen in der ersten Jahreshälfte 2026 um zwei Prozent zu - dies stellt eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr dar. Das Unternehmen wertete dies als positives Ergebnis, insbesondere angesichts der Konkurrenz durch die Fußball-Weltmeisterschaft und die Olympischen Winterspiele, die auf anderen Sendern übertragen wurden./nas/so/mis

    Netflix

    -11,14 %
    -12,55 %
    -16,01 %
    -30,87 %
    -46,89 %
    +51,38 %
    +32,43 %
    +566,44 %
    +3.038,59 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484
    Netflix direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,19 % und einem Kurs von 57,72 auf Tradegate (17. Juli 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -12,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 241,57 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 110,00USD was eine Bandbreite von +47,19 %/+90,48 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2 Netflix enttäuscht mit Ausblick - Aktie unter Druck Der Streaminganbieter Netflix erwartet erneut ein etwas schwächeres Umsatzwachstum. Das Unternehmen stellte für das laufende Quartal ein Umsatzplus von 11,7 Prozent auf 12,9 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn von 82 Cent pro Aktie in Aussicht …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     