K+S - Aktie gewinnt kräftig - 17.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von K+S. Mit einer Performance von +4,05 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die K+S Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,400€, mit einem Plus von +4,05 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

K+S ist ein Rohstoffkonzern mit Fokus auf Kali- und Salzprodukte für Landwirtschaft (Düngemittel) und Industrie. Hauptprodukte: Kalidünger, Industriesalze, Auftausalz, Spezialsalze. Marktstellung: Einer der führenden Kaliproduzenten Europas. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Mosaic, Yara, ICL. Mögliche USPs: starke Position im europäischen Düngemittel- und Salzmarkt, eigene Lagerstätten, Logistiknetz in Europa.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von K+S in den letzten drei Monaten Verluste von -8,42 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die K+S Aktie damit um +10,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,88 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in K+S eine positive Entwicklung von +11,73 % erlebt.

K+S Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,14 % 1 Monat +6,88 % 3 Monate -8,42 % 1 Jahr -5,67 %

Informationen zur K+S Aktie

Stand: 17.07.2026, 14:59 Uhr

Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,58 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 17.07.2026 / 08:31 CET/CEST …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von The Mosaic, Nutrien und Co.

The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,32 %. Nutrien notiert im Minus, mit -0,44 %.

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Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.