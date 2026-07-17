Prosus Registered (N) Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 17.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Prosus Registered (N) Aktie. Sie fällt um -4,76 % auf 38,78€. Die Talfahrt der Prosus Registered (N) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 38,78€, mit einem Minus von -4,76 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Prosus Registered (N) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -4,46 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um +2,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,67 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -22,45 % verloren.

Während Prosus Registered (N) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,66 %.

Prosus Registered (N) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,43 % 1 Monat +1,67 % 3 Monate -4,46 % 1 Jahr -16,37 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Stand: 17.07.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,80 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Prosus Registered (N) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.