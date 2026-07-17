Pfizer Aktie legt zu - 17.07.2026

Die Pfizer Aktie kann am heutigen Handelstag um +1,12 % auf 22,215€ zulegen. Das sind +0,245 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,62 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Pfizer Aktie. Nach einem Plus von +1,62 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 22,215€, mit einem Plus von +1,12 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Pfizer ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und Biopharmazeutika (u.a. Comirnaty, Eliquis, Ibrance). Starke Position in Onkologie, Impfstoffen und seltenen Erkrankungen. Wichtige Konkurrenten: J&J, Merck & Co., Novartis, Roche, GSK. USPs: mRNA-Kompetenz, breite Pipeline, globale Vertriebs- und Produktionskapazitäten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Pfizer Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,83 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pfizer Aktie damit um +4,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,20 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +3,48 % gewonnen.

Pfizer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,76 % 1 Monat -2,20 % 3 Monate -4,83 % 1 Jahr +3,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Pfizer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.07.2026, 15:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Pfizer durch die Seagen-Übernahme, die Padcev-Zulassung und eigene GLP‑1-Entwicklungen (Berobenatide) fundamental neu bewertet werden kann. Diskutiert werden niedriges KGV, hohe Dividendenrendite und Wachstumsaussichten vs. Risiken durch Patentverlust (Tagrisso), mögliche Dividendenkürzung und institutionelle Verkäufe; Skepsis gegenüber kostenpflichtigen Bullish-Analysen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Pfizer eingestellt.

Informationen zur Pfizer Aktie

Es gibt 6 Mrd. Pfizer Aktien. Damit ist das Unternehmen 126,73 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Pfizer

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,38 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,88 %. AstraZeneca notiert im Plus, mit +0,24 %.

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Ob die Pfizer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pfizer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.