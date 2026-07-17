Moderna Aktie fällt auf 54,43€ - 17.07.2026

Die Moderna Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,39 % auf 54,43€. Damit verliert die Aktie -0,77 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Moderna Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,30 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 54,43€, mit einem Minus von -1,39 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Moderna in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +17,88 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um -19,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,90 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Moderna auf +112,02 %.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -19,14 % 1 Monat +13,90 % 3 Monate +17,88 % 1 Jahr +96,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.07.2026, 15:04 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Moderna-Diskussion um Kursentwicklung: Abwärtsdruck, geringes Volumen und hohes Short-Interesse treiben die Aktie. Käufer um 59–60 USD könnten eine Wende bringen; institutionelle/Insider-Halterung wird stark diskutiert (~90%). Zukünftige Impulse liefern Q2-Zahlen, Sparprogramm, Zulassungen (MRNA 1010, Intisimeran) und Sanofi-Rechtsstreit. Langfristig 80–200 USD je Zulassung/Marktstimmung.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 397 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,54 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,12 %. Sanofi notiert im Plus, mit +1,10 %. Novavax notiert im Minus, mit -0,83 %. BioNTech verliert -0,69 %

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Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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