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    Iran

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    Werden angreifen bis Ruhe an der eigenen Küste

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriffe aus dem ganzen Iran bis Ruhe an der Küste
    • Ziele in Jordanien, Syrien und dem Irak anvisiert
    • US-Angriffe am Golf stiegen, Kuwait meldet Schäden
    Iran - Werden angreifen bis Ruhe an der eigenen Küste
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran will seine eigenen Angriffe in der Region fortführen bis Attacken auf den Süden des Landes aufhören. Man werde weiter aus dem ganzen Iran angreifen, bis Ruhe an der eigenen Küste einkehre, schrieb der Kommandeur der Luftstreitkräfte der mächtigen Revolutionsgarden in einer Stellungnahme, die die Nachrichtenagentur Tasnim verbreitete.

    In den vergangenen Tagen hatten US-Angriffe auf Ziele an der iranischen Küste am Persischen Golf zugenommen. Der Iran reagierte seinerseits mit Beschuss auf Ziele in der Region. Dabei seien auch Ziele in Jordanien, Syrien und dem Irak anvisiert worden, hieß es in iranischen Medien. Der Golfstaat Kuwait etwa berichtete von Schäden an einem Elektrizitätswerk./mar/DP/he






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