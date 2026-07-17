Iran
Werden angreifen bis Ruhe an der eigenen Küste
- Angriffe aus dem ganzen Iran bis Ruhe an der Küste
- Ziele in Jordanien, Syrien und dem Irak anvisiert
- US-Angriffe am Golf stiegen, Kuwait meldet Schäden
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran will seine eigenen Angriffe in der Region fortführen bis Attacken auf den Süden des Landes aufhören. Man werde weiter aus dem ganzen Iran angreifen, bis Ruhe an der eigenen Küste einkehre, schrieb der Kommandeur der Luftstreitkräfte der mächtigen Revolutionsgarden in einer Stellungnahme, die die Nachrichtenagentur Tasnim verbreitete.
In den vergangenen Tagen hatten US-Angriffe auf Ziele an der iranischen Küste am Persischen Golf zugenommen. Der Iran reagierte seinerseits mit Beschuss auf Ziele in der Region. Dabei seien auch Ziele in Jordanien, Syrien und dem Irak anvisiert worden, hieß es in iranischen Medien. Der Golfstaat Kuwait etwa berichtete von Schäden an einem Elektrizitätswerk./mar/DP/he
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Ich denke schon, dass wir die 100 nochmal sehen, denn die Lagerbestände schrumpfen täglich, bald sind sie aufgebraucht und dann hat der reale Markt das alleinige Sagen. Kann aber nochmal mal fallen, wenn Donaldo mal wieder den TACO macht. Eine Lösung die dauerhaft ist wird es da nicht so schnell geben, da die Interessen viel zu unterschiedlich sind und viele unterschiedliche Player mitspielen. Interessant wird wie sich die Huthis weiter verhalten.