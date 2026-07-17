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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt GSK auf 'Buy' - Ziel 2500 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft GSK weiter mit Buy und Kursziel 2500
    • Abbruch beendet Entwicklung mit Umsatzpotenzial 1 Mrd
    • Studie von Michael Leuchten veröffentlicht 17 Juli 2026
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt GSK auf 'Buy' - Ziel 2500 Pence
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Abbruch einer Medikamentenentwicklung gegen chronischen refraktären Husten beende eine Gelegenheit mit einem geschätzten Umsatzpotenzial von einer Milliarde US-Dollar, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 22,35 auf Tradegate (17. Juli 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um -4,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 89,53 Mrd..

    GSK zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,889GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00GBP was eine Bandbreite von -23,94 %/+11.085,68 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 2500 Euro



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