Jefferies belässt GSK auf 'Buy' - Ziel 2500 Pence

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 22,35 auf Tradegate (17. Juli 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um -4,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.

Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 89,53 Mrd..

GSK zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,889GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00GBP was eine Bandbreite von -23,94 %/+11.085,68 % bedeutet.