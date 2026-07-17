Dänemark vermittelt Arbeitslose EU-weit am schnellsten

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark ist erneut EU-Meister bei der zügigen Vermittlung von Arbeitslosen. Im vergangenen Jahr seien durchschnittlich 40,6 Prozent der Personen, die zu Beginn eines Quartals arbeitslos gemeldet waren, zu Beginn des darauffolgenden Quartals wieder erwerbstätig gewesen, teilte die Denkfabrik Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) am Freitag unter Berufung auf das EU-Statistikamt Eurostat mit. Damit sei Dänemark zum 15. Mal in Folge EU-Spitzenreiter bei der Vermittlung von Arbeitslosen gewesen.

EU-weit lag die Vermittlungsquote von Arbeitslosen in den ersten drei Monaten nach ihrer Kündigung den Angaben zufolge bei 23,3 Prozent. Deutschland lag mit 28,1 Prozent auf Platz sechs.