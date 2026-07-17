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    Iran meldet Angriffe auf US-Verbündete - Damaskus dementiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran meldet Vergeltungsschläge gegen Verbündete
    • Behauptet Angriff auf US-Kommandozentrum in Syrien
    • Syrien verneint Angriffe Jordanien schoss Raketen ab
    Iran meldet Angriffe auf US-Verbündete - Damaskus dementiert
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN/DAMASKUS/AMMAN (dpa-AFX) - Infolge neuer Angriffswellen der USA haben die iranischen Revolutionsgarden nach eigenen Angaben eine ganze Reihe von Vergeltungsschlägen auf dem Gebiet von US-Verbündeten in der Region durchgeführt. So sollen ein Kommandozentrum von US-Spezialkräften in Syrien sowie in Jordanien stationierte US-Flugzeuge angegriffen worden sein, teilte die iranische Eliteeinheit mit.

    Aus syrischen Militärkreisen hieß es jedoch, es habe keine Angriffe auf eine frühere von den USA genutzte Militärbasis gegeben. US-Soldaten seien zudem nicht mehr dort, sondern auf der anderen Seite der nahegelegenen Grenze zu Jordanien stationiert. Jordanischen Militärkreisen zufolge wurden drei iranische Raketen in jordanischem Luftraum abgeschossen./cmy/DP/he






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