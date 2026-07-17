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    Demos in der Ukraine für entlassenen Minister gehen weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Demonstranten in Kiew fordern Fedorow als Minister
    • Viele fordern Entlassung von General Syrskyj
    • Selenskyj nominiert Jewhenij Chmara als Minister
    WDH - Demos in der Ukraine für entlassenen Minister gehen weiter
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Im 3. Absatz wurde der Vorname des künftigen Verteidigungsministers Chmara korrigiert. Richtig ist Jewhenij rpt Jewhenij.)

    KIEW (dpa-AFX) - In Kiew und anderen Städten der Ukraine dauern Demonstrationen gegen die Personalpolitik von Präsident Wolodymyr Selenskyj den dritten Tag in Folge an. Die Demonstranten fordern vor allem die Wiedereinsetzung des entlassenen Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow, wie die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform meldete. Viele verlangten auch eine Entlassung des Oberkommandierenden der Armee, Olexander Syrskyj. Gemeinsames Zeichen der Proteste waren die Losungen auf braunen Papptafeln.

    Selenskyj hat sich für Armeechef entschieden

    Selenskyj hat bei einer größeren Regierungsumbildung den erst seit einem halben Jahr amtierenden Fedorow aus dem Kabinett entfernt. Der 35 Jahre alte Minister gilt als Reformer, der das Beschaffungswesen für die Armee verändert hat und der stark auf Technisierung und Digitalisierung der ukrainischen Verteidigung setzt. Allerdings lag Fedorow, wie er selbst eingesteht, in einem Dauerstreit mit General Syrskyj. Selenskyj entschied sich in diesem Konflikt dafür, an dem Oberkommandierenden festzuhalten.

    Als neuen Verteidigungsminister will der Präsident den kommissarischen Chef des Geheimdienstes SBU, Jewhenij Chmara, nominieren. Dem bisherigen Vizeregierungschef Taras Katschka, zuständig für die Integration mit der EU, bot Selenskyj an, die Leitung der Kiewer Vertretung bei der Europäischen Union in Brüssel zu übernehmen./fko/DP/men/he







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