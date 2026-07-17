Ölpreise legen zu - USA greifen im Iran auch Infrastruktur an

Der Ölpreis wird schon noch eine Weile erhöht bleiben. Aktuell sehe ich auch keinen Weg zu einem gesichtswahrenden Erfolg für Trump. Den wird er sich wenn schon als gefühlte Pseudo-Wahrheit von seinen Tech-Bros über Social Media verbreiten lassen müssen.

Realität ist eine massive Erweiterung der iranischen Machtposition. Nun weiß jeder, vor allem auch der Iran, dass er allen wehtun kann und das bei Bedarf jederzeit wieder.





Je länger der Preis hoch bleibt, um so mehr geht die Ölnachfrage perspektivisch zurück. Aktuell sind die Projektionen für den Verbrauch in diesem Jahr erst um 1-1,5 Mio. Barrel pro Tag reduziert worden. Bleibt der Preis über längere Zeit oben, sind aber auch 3-5 Mio. Barrel/Tag Reduktion über die nächsten Jahre denkbar.

Alternativrouten fürs Nahost-Öl um die Straße herum werden bereits erweitert und über die nächsten Jahre vermutlich noch in stärkerem Maße, da eine dauerhafte Lösung für die Straße von Hormuz aktuell unwahrscheinlich erscheint. Der Markt findet immer Wege, wenn es auch temporär knirscht und wehtut.





Dass der Preis aktuell nicht höher steht, liegt auch daran, dass Russland über unterscheidliche Wege und Umwege gerade so viel Öl auf den Weltmarkt pumpt, wie es nur kann, weil die Raffinerien dort nur noch etwa halb so viel davon verarbeiten können wie sonst.