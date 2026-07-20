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    Defensive wird wieder Trumpf

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    Deutsche Telekom: Der Fels in der Brandung der KI-Verkaufswelle

    Chip-Aktien geraten unter Druck, doch die Deutsche Telekom hält dagegen. Defensive Erträge, starke Quartalszahlen und die OpenAI-Partnerschaft machen sie zur überraschenden KI-Alternative im DAX.

    Für Sie zusammengefasst
    Defensive wird wieder Trumpf - Deutsche Telekom: Der Fels in der Brandung der KI-Verkaufswelle
    Foto: KI-generiert mit DALL-E - wallstreetONLINE

    Die Angst vor einem Ende der KI-Rally hat zum Wochenausklang die Verkaufswelle bei Halbleiterwerten verstärkt. Ein heftiger Einbruch der SK-Hynix-Aktie setzte zunächst die asiatischen Börsen unter Druck. In Europa gerieten anschließend unter anderem Infineon und ASML ins Rutschen. Die Deutsche Telekom stemmte sich dagegen und gehörte zu den stärkeren Werten im Deutschen Aktienindex.

    Der Konzern profitiert in diesem Umfeld von seiner defensiven Struktur. Mobilfunk, Festnetz und Datendienste liefern vergleichsweise verlässliche Einnahmen. Das Geschäft hängt deutlich weniger von Investitionszyklen und kurzfristigen Technologiehoffnungen ab als bei Halbleiterherstellern und deren Zulieferern.

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    Gleichzeitig besitzt die Telekom eine eigene Wachstumsgeschichte rund um künstliche Intelligenz. Der entscheidende Unterschied: Der Konzern muss keine milliardenschwere KI-Infrastruktur auf Verdacht verkaufen. Er kann die Technologie direkt in bestehende Produkte, interne Prozesse und den Kundenservice integrieren.

    Starke Zahlen geben Rückendeckung

    Die Zahlen für das erste Quartal 2026 unterstreichen die operative Stabilität. Der organische Service-Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent. Das organische Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 7,5 Prozent zu.

    Das Ergebnis je Aktie erreichte 0,54 Euro und übertraf die Markterwartung damit um 16,9 Prozent. Die Telekom wächst somit nicht nur beim Umsatz, sondern steigert gleichzeitig ihre Profitabilität.

    Zusätzliche Fantasie liefert die Zusammenarbeit mit OpenAI. Laut einem Bericht von RCR Wireless vom 14. Juli ist die Partnerschaft vom Pilotprojekt in den Produktivbetrieb übergegangen. Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz kommen damit zunehmend im Tagesgeschäft an.

    Für die Telekom geht es dabei um mehr als ein modernes Image. Die Technologie soll Abläufe beschleunigen, Kosten senken und neue Erlösquellen erschließen. Das Unternehmen nutzt den KI-Trend damit operativ, ohne vollständig von der hohen Bewertungsfantasie des Halbleitersektors abhängig zu sein.

    Analysten sehen weiteres Potenzial

    Auch die Analysten bleiben optimistisch. Alle 17 erfassten Experten empfehlen die Telekom-Aktie zum Kauf. Der Konsens lautet damit "Strong Buy". Sowohl das durchschnittliche Analystenziel als auch der modellbasierte faire Wert signalisierten zuletzt weiteres Aufwärtspotenzial.

    Der nächste wichtige Termin steht bereits fest. Am 6. August legt die Telekom ihre Zahlen für das zweite Quartal vor. Analysten rechnen mit einem Ergebnis je Aktie von 0,55 Euro und einem Umsatz von 29,88 Milliarden Euro. Zuletzt gab es eine Aufwärtsrevision und keine Abwärtsrevision.

    Deutsche Telekom

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    Mein Tipp: Da geht noch mehr

    Die Fusionspläne der Deutschen Telekom mit der US-Tochter T-Mobile US hatte Anleger zuletzt von der Aktie ferngehalten. Die Befürchtung, dass dafür eine große Kapitalerhöhung nötig werden könnte, ist zwar nicht aus der Welt, aber die Verkaufswelle der KI-Aktien hat defensive Aktien wieder auf die Zettel der Investoren zurückgeholt.

    Die Gefahr ist zwar nicht gebannt, aber die Aussicht auf den mit Abstand größten Telekommunikationskonzern der Welt, macht Anleger inzwischen wieder neugierig. Besonders da sie auch der Suche nach sicheren Häfen während der KI-Sturms sind. Die Telekom setzt zwar auch verstärkt auf KI und Rechenzentren, aber das wurde in den vergangenen Wochen ausgeblendet.

    Bestätigt der Konzern seine bisherige Dynamik bei den Zahlen, könnte sich die Telekom weiter als defensive Alternative im Technologiesektor etablieren. Während hoch bewertete Chip-Aktien unter der Angst vor einer überhitzten KI-Rally leiden, verbindet der Bonner Konzern stabile Erträge mit einer eigenen KI-Perspektive. In der aktuellen Verkaufswelle könnte genau diese Kombination zur größten Stärke werden.

    In der wO Börsenlounge haben wir übrigens ein Derivat auf die Deutsche Telekom empfohlen. Das ist Ende der vergangenen Woche ins Plus gelaufen. Es ist also noch nicht zu spät, eine Spekulation auf die Deutsche Telekom etwas zu pfeffern. 

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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