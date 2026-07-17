USA Industrieproduktion steigt weniger als erwartet In den USA ist die Industrieproduktion im Juni weniger als erwartet gestiegen. Im Monatsvergleich legte sie um 0,1 Prozent zu, wie die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Im …



