JEFFERIES stuft Nordea auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen zum zweiten Quartal von 19,60 auf 20,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die skandinavische Bank habe stark abgeschnitten, schrieb Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Gewinn vor Risikovorsorge habe positiv überrascht. Das Wachstum sei in allen strategischen Schwerpunktbereichen sowie in den Schlüsselmärkten Schweden und Norwegen solide geblieben, und für die zweite Jahreshälfte zeichne sich eine gute Dynamik ab. Nordea dürfte weiterhin Renditen über dem Sektordurchschnitt erwirtschaften./rob/la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 16,83EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alexander Demetriou

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20,10

Kursziel alt: 19,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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