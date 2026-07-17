JEFFERIES stuft Nordea auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen zum zweiten Quartal von 19,60 auf 20,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die skandinavische Bank habe stark abgeschnitten, schrieb Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Gewinn vor Risikovorsorge habe positiv überrascht. Das Wachstum sei in allen strategischen Schwerpunktbereichen sowie in den Schlüsselmärkten Schweden und Norwegen solide geblieben, und für die zweite Jahreshälfte zeichne sich eine gute Dynamik ab. Nordea dürfte weiterhin Renditen über dem Sektordurchschnitt erwirtschaften./rob/la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 16,83EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Alexander Demetriou
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20,10
Kursziel alt: 19,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alexander Demetriou
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20,10
Kursziel alt: 19,60
Währung: EUR
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