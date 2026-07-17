Opel will in Algerien auch Motoren bauen
- Opel plant in Algerien künftig Motorenfertigung
- Absichtserklärung beim Wirtschaftsforum in Berlin
- Erster Autohersteller mit Motorenproduktion vor Ort
BERLIN/RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Der Autohersteller Opel will in seinem geplanten Werk in Algerien künftig auch Motoren bauen. Eine entsprechende Absichtserklärung habe man im Rahmen des deutsch-algerischen Wirtschaftsforums in Berlin abgegeben, teilte die Tochter des Stellantis -Konzerns mit. Opel werde so zum ersten Autohersteller, der in Algerien vor Ort Motoren produziere. Das Werk soll Autos für den lokalen Bedarf in dem nordafrikanischen Land herstellen./ceb/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 5,117 auf Tradegate (17. Juli 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um +11,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 14,77 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stellantis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -1,73 %/+76,89 % bedeutet.
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Allein im 1. Quartal 2026 konnte Stellantis seine Zulassungen in Europa um 5 % auf 696.676 Fahrzeuge steigern. Der Marktanteil erhöhte sich auf 17,5 % – damit war Stellantis der einzige Hersteller unter den zehn größten OEMs, der seinen Marktanteil im Quartal ausbauen konnte. (Stellantis Media￼)
Auch weltweit zeigt der Trend nach oben: Die Auslieferungen stiegen im 1. Quartal um 12 % auf rund 1,4 Millionen Fahrzeuge. Besonders stark entwickelten sich Europa (+12 %) und Nordamerika (+17 %). Neue Modelle wie der Citroën C3/C3 Aircross, Opel Frontera, Fiat Grande Panda sowie mehrere Jeep-Modelle tragen zur Erholung bei. (Reuters￼)
In den USA setzte sich die Entwicklung fort: Im ersten Halbjahr 2026 legten die Verkäufe um 5 % zu, im Juni sogar um 10 % gegenüber dem Vorjahr. (PR Newswire￼)
Warum ist der Aktienkurs trotzdem noch niedrig? Der Markt blickt weiterhin auf die schwachen Ergebnisse aus 2025, die Margenentwicklung und die Herausforderungen im China-Geschäft. Viele Investoren möchten erst sehen, dass sich die operative Erholung nachhaltig in Gewinn und Cashflow niederschlägt. (The Wall Street Journal￼)
Aus meiner Sicht gilt: Wenn sich die steigenden Verkaufszahlen in den kommenden Quartalen auch in deutlich besseren Margen und Gewinnen widerspiegeln, dürfte sich das früher oder später auch im Aktienkurs bemerkbar machen.
Mich wundert es, dass der Aktienkurs immer noch so extrem niedrig ist ?
Ich sehe bei mir in der Nähe relativ viele neue Peugeot, Citroen, Opel, Jeep und Alfa Romeo Modelle.
Ich denke, wir werden bis zum Jahresende deutlich höhere Kurse sehen.
(wie immer, nur meine Einschätzung)