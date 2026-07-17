Opel will in Algerien auch Motoren bauen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 5,117 auf Tradegate (17. Juli 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um +11,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 14,77 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stellantis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -1,73 %/+76,89 % bedeutet.