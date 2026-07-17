JEFFERIES stuft Daimler Truck auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. In Hinblick auf die Abgasnorm EPA27 gehöre der Lkw-Hersteller zu den am besten positionierten Unternehmen der Branche, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Sektor-Studie./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:39 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:39 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 42,05EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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