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    ROUNDUP/Berichte

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    Handelsschiff vor der Küste des Jemen angegriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff auf Handelsschiff vor Küste des Jemen südlich
    • Personen an Bord während Durchfahrt im Golf von Aden
    • Vorfall 65 Seemeilen südlich Al-Mukalla wird geprüft
    ROUNDUP/Berichte - Handelsschiff vor der Küste des Jemen angegriffen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    AL-MUKALLA (dpa-AFX) - Ein Handelsschiff ist Berichten zufolge vor der Küste des Jemen angegriffen worden. Wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) mitteilte, sollen unautorisierte Personen an Bord gegangen sein, während das Schiff den Golf von Aden in östlicher Richtung durchquerte. Der Vorfall soll sich demnach 65 Seemeilen südlich der jemenitischen Stadt Al-Mukalla abgespielt haben. Er werde von Behörden untersucht, hieß es in der Mitteilung. Schiffe wurden zur Vorsicht aufgerufen.

    Ob der Vorfall mit dem jüngsten Aufflammen der Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran zu tun hat, war zunächst unklar. Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen äußerte sich vorerst nicht zu dem mutmaßlichen Angriff. Sie hatte wiederholt damit gedroht, die wichtige Seeroute zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden zu stören. Neben der Straße von Hormus, die vom Iran als Reaktion auf die israelisch-amerikanischen Angriffe blockiert wird, ist das eine weitere wichtige Lebensader des internationalen Seehandels in der Region. Die von den Huthis kontrollierten Gebiete befinden sich jedoch weit von dem Ort des Vorfalls entfernt.

    Einen weiteren Angriff auf ein Handelsschiff meldete die UKMTO im Arabischen Meer, etwa 100 Seemeilen östlich von der Küste des Omans. Der Tanker sei Berichten zufolge von den andauernden militärischen Aktivitäten betroffen, so die Mitteilung./cmy/DP/men






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