Börsenstart USA - 17.07. - US Tech 100 schwach -1,80 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 52.477,03 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: Travelers Companies +7,99 %, Merck & Co +3,01 %, Chevron Corporation +2,12 %, Cisco Systems +2,08 %, Walmart +2,07 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,52 %, Goldman Sachs Group -2,16 %, Microsoft -1,71 %, Caterpillar -1,50 %, IBM -0,97 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.503,40 PKT und fällt um -1,80 %.

Top-Werte: The Kraft Heinz Company +3,00 %, Gilead Sciences +2,80 %, Mondelez International Registered (A) +2,76 %, Diamondback Energy +2,59 %, Workday (A) +2,45 %

Flop-Werte: Cadence Design Systems -9,39 %, Synopsys -8,98 %, Applied Materials -6,73 %, Astera Labs -5,39 %, KLA Corporation -4,91 %

Der S&P 500 steht bei 7.468,73 PKT und verliert bisher -0,82 %.

Top-Werte: Travelers Companies +7,99 %, WR Berkley +4,57 %, Casey's General Stores +3,56 %, The Hartford Financial Services Group +3,52 %, Dow +3,46 %

Flop-Werte: Cadence Design Systems -9,39 %, Synopsys -8,98 %, Applied Materials -6,73 %, Robinhood Markets Registered (A) -5,44 %, Comfort Systems USA -5,29 %

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!

