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    Besonders beachtet!

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    Travelers Companies Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 17.07.2026

    Am 17.07.2026 ist die Travelers Companies Aktie, bisher, um +7,99 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Travelers Companies Aktie.

    Besonders beachtet! - Travelers Companies Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 17.07.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Travelers Companies ist ein führender US-Schaden-/Unfallversicherer mit Fokus auf Privat-, Gewerbe- und Spezialversicherungen (u.a. Kfz, Haus, Haftpflicht, Industrie-Risiken). Starke Position im US-Markt, besonders im Commercial-Bereich. Wichtige Wettbewerber: Chubb, AIG, Allstate, Progressive. Stärken: Underwriting-Disziplin, datengetriebene Tarifierung, stabile Combined Ratios, konservative Kapitalanlage.

    Travelers Companies Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.07.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Travelers Companies Aktie. Mit einer Performance von +7,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Travelers Companies Aktie. Nach einem Plus von +3,01 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 319,55. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Travelers Companies einen Gewinn von +25,82 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Travelers Companies Aktie damit um +8,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +29,32 % gewonnen.

    Während Travelers Companies heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,10 %.

    Travelers Companies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,50 %
    1 Monat +20,46 %
    3 Monate +25,82 %
    1 Jahr +47,69 %
    Stand: 17.07.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Travelers Companies Aktie

    Es gibt 213 Mio. Travelers Companies Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,22 Mrd.EUR € wert.

    UNTERNEHMEN vom 17.07.2026 - 15.15 Uhr


    ROUNDUP: SMA wird erneut optimistischer für 2026 - Aktie springt hoch NIESTETAL - Der Photovoltaik-Spezialist SMA Solar hat im zweiten Quartal nach vorläufigen Berechnungen besser abgeschnitten als erwartet. Das Unternehmen profitierte dabei von …

    Versicherer Travelers legt zu


    Der US-Schadenversicherer Travelers hat dank geringerer Katastrophenschäden mehr verdient als im Vorjahr. Unter dem Strich lag der Gewinn bei 2,2 Milliarden US-Dollar (rund 1,9 Mrd Euro), nach 1,5 Milliarden Dollar im Vorjahr, wie das Unternehmen …

    Travelers Reports Excellent Second Quarter and Year-to-Date Results


    The Travelers Companies, Inc. today reported net income of $2.208 billion, or $10.26 per diluted share, for the quarter ended June 30, 2026, compared to $1.509 billion, or $6.53 per diluted share, in the prior year quarter. Core income in the …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Travelers Companies

    Allstate, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,52 %. Progressive notiert im Plus, mit +1,14 %. American International Group notiert im Minus, mit -0,59 %.

    Travelers Companies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Travelers Companies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Travelers Companies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Travelers Companies

    +2,27 %
    +3,54 %
    +14,20 %
    +19,87 %
    +39,64 %
    +108,22 %
    +129,87 %
    +182,66 %
    +788,24 %
    ISIN:US89417E1091WKN:A0MLX4
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