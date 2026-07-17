🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berlin und Paris für einheitliche Social-Media-Regeln

    Für Sie zusammengefasst
    • Einheitliches digitales Volljährigkeitsalter
    • Begrüßung nationaler Mindestaltersinitiativen
    • Austausch zwischen BzKJ und französischer Aufsicht
    Berlin und Paris für einheitliche Social-Media-Regeln
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜHL (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich wollen sich für einheitliche Regeln zum Schutz von Minderjährigen im digitalen Raum in Europa einsetzen. "Wir werden auf europäischer Ebene zusammenarbeiten, um ein einheitliches digitales Volljährigkeitsalter einzuführen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die nach dem deutsch-französischen Ministerrat in Brühl veröffentlicht wurde. Das "Volljährigkeitsalter" wäre das Alter, ab dem digitale Dienste uneingeschränkt, etwa ohne Elternzustimmung, genutzt werden könnten. Eine genaue Zahl wird in dem Papier nicht genannt.

    Begrüßt werden in dem Zusammenhang die bereits laufenden nationalen Initiativen von EU-Mitgliedstaaten etwa zur Einführung eines Mindestalters für den Zugang zu sozialen Medien sowie die Initiative der EU-Kommission für die Entwicklung einer App zur Altersüberprüfung. Beide Länder vereinbarten einen regelmäßigen hochrangigen fachlichen Austausch zwischen der Bundeszentrale für Kinder und Jugendschutz (BzKJ) und der entsprechenden französischen Aufsichtsbehörde./jr/mfi/sk/DP/men

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms (A)!
    Short
    685,40€
    Basispreis
    5,00
    Ask
    × 11,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    581,66€
    Basispreis
    5,09
    Ask
    × 10,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 561,2 auf Tradegate (17. Juli 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -1,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 812,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 725,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 865,00USD was eine Bandbreite von +31,29 %/+56,65 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Berlin und Paris für einheitliche Social-Media-Regeln Deutschland und Frankreich wollen sich für einheitliche Regeln zum Schutz von Minderjährigen im digitalen Raum in Europa einsetzen. "Wir werden auf europäischer Ebene zusammenarbeiten, um ein einheitliches digitales Volljährigkeitsalter …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     