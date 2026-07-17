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    Aktien New York

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    Nasdaq mit deutlichen Verlusten - KI-Sorgen belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienbörsen öffnen am Freitag mit Verlusten
    • Moonshot AI stellt Sprachmodell Kimi K3 aus China vor
    • Kimi K3 schürt US-Sorgen um technologischen Vorsprung
    Aktien New York - Nasdaq mit deutlichen Verlusten - KI-Sorgen belasten
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Freitag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 52.466 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,9 Prozent auf 7.469 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,9 Prozent auf 28.488 Zähler.

    Im globalen Wettlauf um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz (KI) setzte China einen neuen Meilenstein. Das vom Tech-Riesen Alibaba unterstützte Start-up Moonshot AI präsentierte sein neues Sprachmodell "Kimi K3", das nach eigenen Angaben mit den Spitzenmodellen der US-Konkurrenten OpenAI und Anthropic in einer Liga spielt.

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    "Kimi K3" sorgt in der Branche für Aufsehen und schürt in den USA Sorgen um den schwindenden technologischen Vorsprung. Beobachter ziehen bereits Parallelen zum sogenannten "DeepSeek-Moment" Anfang 2025, als ein chinesisches Modell erstmals US-Dominanz-Annahmen erschütterte und die Tech-Aktienmärkte weltweit einbrechen ließ./err/he

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    ISIN:US6311011026WKN:A0AE1X

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dow Aktie

    Die Dow Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 52.559 auf Ariva Indikation (17. Juli 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dow Aktie um +1,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dow bezifferte sich zuletzt auf 19,15 Mrd..

    Dow zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3600 %.





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