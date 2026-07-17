Aktien New York
Nasdaq mit deutlichen Verlusten - KI-Sorgen belasten
- US-Aktienbörsen öffnen am Freitag mit Verlusten
- Moonshot AI stellt Sprachmodell Kimi K3 aus China vor
- Kimi K3 schürt US-Sorgen um technologischen Vorsprung
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Freitag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 52.466 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,9 Prozent auf 7.469 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,9 Prozent auf 28.488 Zähler.
Im globalen Wettlauf um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz (KI) setzte China einen neuen Meilenstein. Das vom Tech-Riesen Alibaba unterstützte Start-up Moonshot AI präsentierte sein neues Sprachmodell "Kimi K3", das nach eigenen Angaben mit den Spitzenmodellen der US-Konkurrenten OpenAI und Anthropic in einer Liga spielt.
"Kimi K3" sorgt in der Branche für Aufsehen und schürt in den USA Sorgen um den schwindenden technologischen Vorsprung. Beobachter ziehen bereits Parallelen zum sogenannten "DeepSeek-Moment" Anfang 2025, als ein chinesisches Modell erstmals US-Dominanz-Annahmen erschütterte und die Tech-Aktienmärkte weltweit einbrechen ließ./err/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dow Aktie
Die Dow Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 52.559 auf Ariva Indikation (17. Juli 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dow Aktie um +1,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Dow bezifferte sich zuletzt auf 19,15 Mrd..
Dow zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3600 %.
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Ja, das meinte ich unten, scheint wohl der Grund zu sein. Nächste Woche dann eher leicht abwärts?
Ja, ja, was wäre die Welt ohne die nicht enden wollenden Crash-Fantasien ? Langsam sollte den Leute das ganze Gerede zum Hals heraushängen ... oder sie sollten zumindest gemerkt haben, dass dahinter primär Selbstdarstellerei und Geschäftemachern steckt.
Denn Crash-Gerede zieht immer und schafft immer maximale Medienaufmerksamkeit!
Aber .... Gier frisst das Gehirn. Und dann gerät man schnell in Panik - z.B. durch harmlose Nachrichten wie die von SAP.
Die 2000er Hype wurde übrigens durch kapitalschwache Start-ups ausgelöst, die nicht mal vernünftige Produkte hatten - Start-ups, gegründet von irgendwelchen smarten Business School Absolventen, die schnell mal das große Geld machen wollten.