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Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1435 US-Dollar
Für Sie zusammengefasst
- Euro am Freitag gefallen, EZB-Referenzkurs 1,1435
- Dollar kostete 0,8745 Euro am Donnerstag 0,8720
- Weitere EZB-Kurse: GBP 0,85098, JPY 185,65, CHF 0,9228
Foto: Dylan Calluy - unsplash
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1435 (Donnerstag: 1,1467) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8745 (0,8720) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85098 (0,84873) britische Pfund, 185,65 (185,99) japanische Yen und 0,9228 (0,9250) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
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Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
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zwanzigsechs schrieb 13.07.26, 06:33
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Montag der 13 te
EUR USD bei 1.141 sBild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26784/board/20260713064207-eurusdh1-13juli26.pnghort , weil dann die Kurslücke geschlossen wurde, oder?
Kalle21 schrieb 12.07.26, 09:23
Das wird in Deutschland bei einer AfD Regierung auch passieren. Man rutscht dann von der Not ins Elend.mitdiskutieren »
zwanzigsechs schrieb 26.05.26, 19:49
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
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