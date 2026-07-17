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    ROUNDUP/Geringere Katastrophenschäden

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    Versicherer Travelers legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinn stieg auf 2,2 Mrd US-Dollar gegenüber Vorjahr
    • Katastrophenschäden sanken auf 518 Mio US-Dollar
    • Aktie stieg im frühen Handel um gut acht Prozent
    ROUNDUP/Geringere Katastrophenschäden - Versicherer Travelers legt zu
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Schadenversicherer Travelers hat dank geringerer Katastrophenschäden mehr verdient als im Vorjahr. Unter dem Strich lag der Gewinn bei 2,2 Milliarden US-Dollar (rund 1,9 Mrd Euro), nach 1,5 Milliarden Dollar im Vorjahr, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Dabei lagen die Katastrophenschäden bei 518 Millionen Dollar und damit deutlich niedriger als die 927 Millionen Dollar aus dem Vorjahr. Analysten hatten hier mit gut doppelt so hohen Belastungen gerechnet. Zudem profitierte das Unternehmen von höheren Netto-Anlageerträgen.

    Dagegen verharrten die Nettoprämieneinnahmen mit 11,5 Milliarden Dollar auf dem Vorjahresniveau, fielen aber ebenfalls etwas besser aus, als von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten erwartet hatten. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich um 6,7 Prozentpunkte auf 83,6 Prozent.

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    Anleger zeigten sich vom Zahlenwerk insgesamt begeistert. Im frühen US-Handel sprang die Travelers-Aktie um gut acht Prozent nach oben und war damit mit großem Abstand bester Wert im nahezu unveränderten Dow Jones Industrial ./nas/men/he

    Travelers Companies

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    ISIN:US89417E1091WKN:A0MLX4
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Travelers Companies Aktie

    Die Travelers Companies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von 0,00 % und einem Kurs von 52.526 auf Ariva Indikation (17. Juli 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Travelers Companies Aktie um +3,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Travelers Companies bezifferte sich zuletzt auf 64,22 Mrd..





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