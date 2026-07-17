Berlin und Paris wollen an FCAS-Komponenten weiterarbeiten
- Deutschland und Frankreich bauen Combat Cloud aus
- Merz betont FCAS war stets ein gemeinsames Gesamtsystem
- Dassault und Airbus fanden keine gemeinsame Linie
BRÜHL (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich wollen auch nach dem Scheitern des Kampfjet-Projekts FCAS an der Entwicklung einer sogenannten Combat Cloud zur Vernetzung von Waffensystemen weiterarbeiten. "FCAS war nie allein ein neues Kampfflugzeug, sondern war immer ein System", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum Abschluss der deutsch-französischen Regierungsberatungen in Brühl. "Und an diesem System halten wir fest, wir bauen es weiter aus."
Vielleicht seien die Cloud-Umgebung und die gesamte Steuerung in der längeren Perspektive viel wichtiger als ein neues Flugzeug, sagte Merz. Bei den Regierungsberatungen habe man diese technologische Zusammenarbeit auf ein neues Fundament gestellt. "Und ich bin sicher, dass dies auch Früchte tragen wird im Sinne von Effizienzgewinnen, wir arbeiten - wo immer möglich - zusammen, zum Zweiten aber auch in der Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeit."
FCAS steht für "Future Combat Air System". Deutschland und Frankreich hatten das Projekt 2017 vereinbart. Die Unternehmen Dassault und Airbus konnten sich in den Verhandlungen aber nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen. Der Kanzler und der französische Präsident Emmanuel Macron gaben schließlich das Ende des milliardenschweren Projekts bekannt./sk/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 193,8 auf Tradegate (17. Juli 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 153,13 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 221,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +3,48 %/+24,17 % bedeutet.
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Erst zum Einstieg blasen und wenns dann nicht läuft, sind die Hosen nass.
Dass Airbus ein schwächelnder Dollar nicht bekommt, sollte dem interessierten Investor bekannt sein.
Da du in einen fallenden Dollartrend hinein Airbus kaufst, solltest du die Ursache mal bei dir suchen und als Trader (der du ja hier zu sein scheinst) besser Verluste begrenzen, als hier auf großen Macker zu machen. Sonst ist Papis Erbe bald verzockt.
Wenn die Welt nicht untergeht, werden wir Ende des Jahres sehr wahrscheinlich höher stehen als heute.
Täglich hier irgendwelche Kommentare ohne Inhalt zu posten, weil du seit zwei Wochen investiert bist, zeigt dass du „investieren“ nicht so ganz verstanden hast.
Entweder du hast keine Geduld und Nerven oder du bist ein zu großer „Großinvestor“ für uns.