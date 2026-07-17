Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SUESS MicroTec
Tagesperformance: -5,05 %
Tagesperformance: -5,05 %
Platz 2
Performance 1M: -15,25 %
Performance 1M: -15,25 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +4,67 %
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 3
Performance 1M: +1,77 %
Performance 1M: +1,77 %
AIXTRON
Tagesperformance: -4,64 %
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 4
Performance 1M: -35,42 %
Performance 1M: -35,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
wallstreetONLINE-Forum: Die Anlegerstimmung zu Aixtron wirkt überwiegend vorsichtig bis bearish. Als Orientierungspunkt wird 38,60 € genannt und Hochs 2023/24 brechen als Unterstützung; weiteres Abwärtsrisiko je nach Gesamtmarkt. Technisch: Aussagen wie 'fallendes Messer' deuten auf weiteres Kursniveau-Verlustpotenzial; Kursziel 20 € genannt. Verfallstage/Optionen als Absicherung. 14-Tage-Performance aus Posts nicht eindeutig angegeben.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,91 %
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 5
Performance 1M: -5,47 %
Performance 1M: -5,47 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 6
Performance 1M: -11,11 %
Performance 1M: -11,11 %
Jenoptik
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 7
Performance 1M: -10,23 %
Performance 1M: -10,23 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 8
Performance 1M: -9,26 %
Performance 1M: -9,26 %
Nordex
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 9
Performance 1M: +0,74 %
Performance 1M: +0,74 %
Draegerwerk
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 10
Performance 1M: +9,22 %
Performance 1M: +9,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
WallstreetOnline-Forum sieht Drägerwerk überwiegend bullisch: starke Fundamentaldaten, Margen von 4% auf 8% bis 2028, EBIT 277–290 Mio €, Umsatzwachstum; KGV 7,5–8,5, Dividende ca. 3 EUR 2026. Sicherheitstechnik robust, Medizintechnik teils langsamer, Gesamtbild positiv; 200-Tage-Linie als Unterstützung. Konferenzcall am 30.7 könnte Impulse liefern. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen nicht explizit genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.
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