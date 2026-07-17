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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.07.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,36 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -5,05 %
    Platz 2
    Performance 1M: -15,25 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,05 %.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: +4,67 %
    Platz 3
    Performance 1M: +1,77 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,67 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -4,64 %
    Platz 4
    Performance 1M: -35,42 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,64 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Die Anlegerstimmung zu Aixtron wirkt überwiegend vorsichtig bis bearish. Als Orientierungspunkt wird 38,60 € genannt und Hochs 2023/24 brechen als Unterstützung; weiteres Abwärtsrisiko je nach Gesamtmarkt. Technisch: Aussagen wie 'fallendes Messer' deuten auf weiteres Kursniveau-Verlustpotenzial; Kursziel 20 € genannt. Verfallstage/Optionen als Absicherung. 14-Tage-Performance aus Posts nicht eindeutig angegeben.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -2,91 %
    Platz 5
    Performance 1M: -5,47 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,91 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -2,62 %
    Platz 6
    Performance 1M: -11,11 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,62 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -2,44 %
    Platz 7
    Performance 1M: -10,23 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,44 %.

    Eckert & Ziegler
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 8
    Performance 1M: -9,26 %
    Chart Eckert & Ziegler
    ISIN: DE0005659700
    WKN: 565970
    Die Eckert & Ziegler Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

    Nordex
    Tagesperformance: -2,17 %
    Platz 9
    Performance 1M: +0,74 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,17 %.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: +2,11 %
    Platz 10
    Performance 1M: +9,22 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,11 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetOnline-Forum sieht Drägerwerk überwiegend bullisch: starke Fundamentaldaten, Margen von 4% auf 8% bis 2028, EBIT 277–290 Mio €, Umsatzwachstum; KGV 7,5–8,5, Dividende ca. 3 EUR 2026. Sicherheitstechnik robust, Medizintechnik teils langsamer, Gesamtbild positiv; 200-Tage-Linie als Unterstützung. Konferenzcall am 30.7 könnte Impulse liefern. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen nicht explizit genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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