FintechWerx schließt Übernahme der Kreditplattform Ruby Loans ab

Vancouver, British Columbia – 17. Juli 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) („FintechWerx“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Juli 2026 die Übernahme der Kreditplattform Ruby Loans („Ruby Loans“) abgeschlossen wurde.

Ruby Loans, eine Kreditplattform für kleine und mittlere Unternehmen, gibt Kreditnehmern die Kontrolle über die Einleitung ihrer Kreditanfragen und rationalisiert den Prozess der Kreditvergabe, indem viele der sonst manuellen Schritte automatisiert werden, die für die Vorbereitung von Kreditunterlagen für Kleinunternehmen zur Genehmigung erforderlich sind. Die Plattform kombiniert Prozesse und Tools und ist so konzipiert, dass sie den Antrag durch einen mehrstufigen Prozess führt, der von der Anfrage mit den vom Kreditnehmer gesammelten Informationen bis hin zur Einreichung und Bewertung von Schlüsseldokumenten sowie einer Finanz- und Risikobewertung reicht. Das angestrebte Ergebnis ist die Generierung einer qualitativ hochwertigen Kreditanfrage vor der Einbindung von Mitarbeitern des Kreditrisikomanagements.

Um die Übernahme zum Abschluss zu bringen, hat FintechWerx im Rahmen einer Kaufvereinbarung über geistiges Eigentum und Technologievermögenswerten (die „Vereinbarung“) vom 6. Juli 2026 insgesamt 100.000 $ bezahlt und 728.862 Stammaktien (jeweils eine „Aktie“) des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 0,6174 $ pro Aktie an die Firma 1431575 B.C. Ltd. (der „Verkäufer“), ein unabhängiges Drittunternehmen, ausgegeben. In Verbindung mit der Übernahme haben FintechWerx und der Verkäufer eine Abtretungsvereinbarung zur Übertragung sämtlicher Rechtsansprüche und Beteiligungen an Ruby Loans auf FintechWerx abgeschlossen. Die Aktien sind ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Sperrfrist gebunden, die nach vier Monaten und einem Tag endet.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass im Rahmen einer Lizenz- und Dienstleistungsvereinbarung (die „Lizenzvereinbarung“) vom 1. Juni 2026 die Ausgabe von 101.997 Aktien zum Preis von 0,6783 $ pro Aktie an die Firma Secure Digital Payments Corp. („SDP“), ein unabhängiges Unternehmen, erfolgt ist. Die Aktien sind ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Sperrfrist gebunden, die nach vier Monaten und einem Tag endet. Die Anzahl der an SDP auszugebenden Aktien wurde in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Juni 2026 fälschlicherweise mit 85.062 Aktien angegeben.

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