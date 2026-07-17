Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 17.07.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -5,14 %
Tagesperformance: -5,14 %
Platz 1
Performance 1M: +1,67 %
Performance 1M: +1,67 %
ENI
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 2
Performance 1M: -4,26 %
Performance 1M: -4,26 %
ASML Holding
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 3
Performance 1M: -6,00 %
Performance 1M: -6,00 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,79 %
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 4
Performance 1M: +4,37 %
Performance 1M: +4,37 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 5
Performance 1M: -4,84 %
Performance 1M: -4,84 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 6
Performance 1M: -16,36 %
Performance 1M: -16,36 %
UniCredit
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 7
Performance 1M: +6,16 %
Performance 1M: +6,16 %
BBVA
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 8
Performance 1M: +5,67 %
Performance 1M: +5,67 %
Enel
Tagesperformance: +2,25 %
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 9
Performance 1M: +0,42 %
Performance 1M: +0,42 %
Siemens
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 10
Performance 1M: -4,25 %
Performance 1M: -4,25 %
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