Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 17.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.07.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -4,56 %
Tagesperformance: -4,56 %
Platz 1
Performance 1M: -19,30 %
Performance 1M: -19,30 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -3,45 %
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 2
Performance 1M: +3,86 %
Performance 1M: +3,86 %
Lenzing
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 3
Performance 1M: -2,65 %
Performance 1M: -2,65 %
Palfinger
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 4
Performance 1M: -4,88 %
Performance 1M: -4,88 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 5
Performance 1M: -2,16 %
Performance 1M: -2,16 %
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