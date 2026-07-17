🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Micron, Samsung, Sandisk – Warum Chip-Aktien gerade abstürzen

    Chip-Aktien galten lange als der sauberste Weg, auf den KI-Boom zu setzen. Jetzt wird genau diese Stärke zum Problem. Der Philadelphia Semiconductor Index ist seit seinem Rekordhoch Ende Juni um mehr als 19 Prozent gefallen. Nvidia, Intel, TSMC, ASML und zahlreiche Speicherchip-Hersteller geraten gleichzeitig unter Druck.

    Bemerkenswert ist, was den Ausverkauf nicht ausgelöst hat: schwache Geschäftszahlen. TSMC übertraf mit seinem Quartalsgewinn die Erwartungen, ASML erhöhte sogar seine Umsatzprognose für 2026. Trotzdem fielen die Kurse weiter. Das zeigt, dass der Markt keine akute operative Krise einpreist. Er korrigiert Erwartungen, die zuvor kaum noch Enttäuschungen zuließen.

    Für uns kommt diese Rotation nicht überraschend. Wir hatten zuletzt Chip-Aktien deutlich reduziert, beispielsweise auch defensive Konsumaktien ins Depot aufgenommen. Unser Markenwertportfolio ist damit auf Rekordhoch. Im Interview bei NTV – unten – hat Nicolas unsere Strategie erklärt.

    Wir positionieren uns neu. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie. 

    Lernen Sie uns kennen:

    Daniel bei NTV

    Nicolas bei NTV

    1. Der Markt zweifelt am Tempo des KI-Booms

    Die zentrale Frage lautet nicht mehr, ob künstliche Intelligenz zusätzliche Nachfrage nach Chips erzeugt. Das ist unstrittig. Entscheidend ist, ob die Investitionen der großen Cloud- und Technologiekonzerne weiter im bisherigen Tempo steigen können.

    In den Kursen vieler Halbleiterwerte steckte die Annahme eines jahrelang nahezu ungebremsten Ausbaus von Rechenzentren. Entsprechend hoch waren Bewertungen und Gewinnerwartungen. In einem solchen Umfeld genügen gute Zahlen nicht. Unternehmen müssen die bereits extremen Prognosen noch übertreffen und zugleich signalisieren, dass der Investitionszyklus weit entfernt von seinem Höhepunkt ist.

    Genau daran wachsen die Zweifel. Anleger prüfen erneut, ob sich die Milliardeninvestitionen der Hyperscaler schnell genug monetarisieren lassen. Schon die Möglichkeit langsamerer Ausgaben reicht aus, um die Bewertung der Zulieferer deutlich zu drücken. Der Ausverkauf ist damit vor allem eine Neubewertung der Dauer und Profitabilität des KI-Investitionszyklus.

    2. Gehebelte Positionen verschärfen die Bewegung

    Chip- und KI-Aktien waren einer der am stärksten besetzten Börsentrades. Neben institutionellen Investoren hatten sich zahlreiche Privatanleger über kreditfinanzierte Positionen und gehebelte ETFs exponiert. Solche Strukturen funktionieren hervorragend, solange die Kurse steigen. Dreht der Markt, erzeugen sie zusätzlichen Verkaufsdruck.

    Fallen die Kurse, müssen gehebelte Produkte ihre Bestände anpassen. Stop-Loss-Marken werden ausgelöst, Sicherheiten reichen nicht mehr aus, Anleger reduzieren Risiken. Aus einer normalen Korrektur kann so ein beschleunigter Abverkauf werden. Die Kursverluste spiegeln deshalb nicht ausschließlich neue Fundamentaldaten wider. Ein erheblicher Teil ist technisch bedingt.

    Das erklärt auch die Geschwindigkeit des Rückgangs. Wo viele Marktteilnehmer dieselbe Position halten, fehlen bei einer Trendwende zunächst die Käufer. Gute Quartalszahlen können diesen Mechanismus kurzfristig kaum stoppen.

    Korrektur oder Trendbruch?

    Bislang spricht mehr für eine massive Bewertungs- und Positionierungsbereinigung als für einen Einbruch der realen Chipnachfrage. Die starken Zahlen von TSMC und der optimistischere Ausblick von ASML passen nicht zu der These, der Halbleiterzyklus sei operativ bereits gekippt.

    Entscheidend werden nun die Investitionsbudgets der großen Cloudkonzerne. Kürzen Microsoft, Amazon, Alphabet oder Meta ihre KI-Ausgaben, würde aus der Börsenkorrektur ein fundamentales Problem. Bleiben die Budgets hoch, dürfte sich der Ausverkauf rückblickend eher als schmerzhafte Normalisierung eines überfüllten Trades erweisen.






    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Micron, Samsung, Sandisk – Warum Chip-Aktien gerade abstürzen Chip-Aktien galten lange als der sauberste Weg, auf den KI-Boom zu setzen. Jetzt wird genau diese Stärke zum Problem. Der Philadelphia Semiconductor Index ist seit seinem Rekordhoch Ende Juni um mehr als 19 Prozent gefallen. Nvidia, Intel, TSMC, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     