Micron, Samsung, Sandisk – Warum Chip-Aktien gerade abstürzen

Bemerkenswert ist, was den Ausverkauf nicht ausgelöst hat: schwache Geschäftszahlen. TSMC übertraf mit seinem Quartalsgewinn die Erwartungen, ASML erhöhte sogar seine Umsatzprognose für 2026. Trotzdem fielen die Kurse weiter. Das zeigt, dass der Markt keine akute operative Krise einpreist. Er korrigiert Erwartungen, die zuvor kaum noch Enttäuschungen zuließen.

Chip-Aktien galten lange als der sauberste Weg, auf den KI-Boom zu setzen. Jetzt wird genau diese Stärke zum Problem. Der Philadelphia Semiconductor Index ist seit seinem Rekordhoch Ende Juni um mehr als 19 Prozent gefallen. Nvidia, Intel, TSMC, ASML und zahlreiche Speicherchip-Hersteller geraten gleichzeitig unter Druck.

Für uns kommt diese Rotation nicht überraschend. Wir hatten zuletzt Chip-Aktien deutlich reduziert, beispielsweise auch defensive Konsumaktien ins Depot aufgenommen. Unser Markenwertportfolio ist damit auf Rekordhoch. Im Interview bei NTV – unten – hat Nicolas unsere Strategie erklärt.

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Daniel bei NTV

Nicolas bei NTV

1. Der Markt zweifelt am Tempo des KI-Booms

Die zentrale Frage lautet nicht mehr, ob künstliche Intelligenz zusätzliche Nachfrage nach Chips erzeugt. Das ist unstrittig. Entscheidend ist, ob die Investitionen der großen Cloud- und Technologiekonzerne weiter im bisherigen Tempo steigen können.

In den Kursen vieler Halbleiterwerte steckte die Annahme eines jahrelang nahezu ungebremsten Ausbaus von Rechenzentren. Entsprechend hoch waren Bewertungen und Gewinnerwartungen. In einem solchen Umfeld genügen gute Zahlen nicht. Unternehmen müssen die bereits extremen Prognosen noch übertreffen und zugleich signalisieren, dass der Investitionszyklus weit entfernt von seinem Höhepunkt ist.

Genau daran wachsen die Zweifel. Anleger prüfen erneut, ob sich die Milliardeninvestitionen der Hyperscaler schnell genug monetarisieren lassen. Schon die Möglichkeit langsamerer Ausgaben reicht aus, um die Bewertung der Zulieferer deutlich zu drücken. Der Ausverkauf ist damit vor allem eine Neubewertung der Dauer und Profitabilität des KI-Investitionszyklus.

2. Gehebelte Positionen verschärfen die Bewegung

Chip- und KI-Aktien waren einer der am stärksten besetzten Börsentrades. Neben institutionellen Investoren hatten sich zahlreiche Privatanleger über kreditfinanzierte Positionen und gehebelte ETFs exponiert. Solche Strukturen funktionieren hervorragend, solange die Kurse steigen. Dreht der Markt, erzeugen sie zusätzlichen Verkaufsdruck.

Fallen die Kurse, müssen gehebelte Produkte ihre Bestände anpassen. Stop-Loss-Marken werden ausgelöst, Sicherheiten reichen nicht mehr aus, Anleger reduzieren Risiken. Aus einer normalen Korrektur kann so ein beschleunigter Abverkauf werden. Die Kursverluste spiegeln deshalb nicht ausschließlich neue Fundamentaldaten wider. Ein erheblicher Teil ist technisch bedingt.

Das erklärt auch die Geschwindigkeit des Rückgangs. Wo viele Marktteilnehmer dieselbe Position halten, fehlen bei einer Trendwende zunächst die Käufer. Gute Quartalszahlen können diesen Mechanismus kurzfristig kaum stoppen.

Korrektur oder Trendbruch?

Bislang spricht mehr für eine massive Bewertungs- und Positionierungsbereinigung als für einen Einbruch der realen Chipnachfrage. Die starken Zahlen von TSMC und der optimistischere Ausblick von ASML passen nicht zu der These, der Halbleiterzyklus sei operativ bereits gekippt.

Entscheidend werden nun die Investitionsbudgets der großen Cloudkonzerne. Kürzen Microsoft, Amazon, Alphabet oder Meta ihre KI-Ausgaben, würde aus der Börsenkorrektur ein fundamentales Problem. Bleiben die Budgets hoch, dürfte sich der Ausverkauf rückblickend eher als schmerzhafte Normalisierung eines überfüllten Trades erweisen.