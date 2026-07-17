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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 17.07.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Michigan Konsumklima steigt kräftig auf 54,4
    • EU will Banken stärken und Kapital flexibler
    • EU prüft Elektrifizierungsziel 46 Prozent bis 2040
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 17.07.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    USA: Michigan-Konsumklima verbessert sich stärker als erwartet

    MICHIGAN - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Juli stärker als erwartet verbessert. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut der am Freitag veröffentlichten ersten Schätzung um 4,9 Punkte auf 54,4 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 51,0 Punkte gerechnet. Es verbesserten sich die Erwartungen der Verbraucher und noch stärker die Bewertung der aktuellen Lage.

    Wettbewerbsdruck: EU-Kommission will Europas Banken stärken

    BRÜSSEL - Die EU-Kommission will Europas Bankensektor stärken und dafür etwa grenzüberschreitende Bankgeschäfte erleichtern sowie Bürokratie abbauen. Außerdem plant die Brüsseler Behörde, dass Kapital EU-weit flexibler genutzt werden kann und die Sicherung von Kundengeldern zu reformieren.

    ROUNDUP 3/Iran: US-Angriffe auf Brücken - Vermittler Pakistan hadert

    WASHINGTON/TEHERAN - Bei neuen massiven Angriffen auf den Iran haben die USA nach Medienberichten auch Infrastruktur beschädigt. Bis zum frühen Freitagmorgen (MESZ) bombardierte das US-Militär eine Reihe von Zielen. Nach iranischen Angaben wurden Brücken, ein Flughafen und Infrastruktur der Seefahrt getroffen.

    ROUNDUP 2/Großbritannien: Andy Burnham neuer Vorsitzender der Labour-Partei

    LONDON - Andy Burnham ist zum neuen Vorsitzenden der britischen Regierungspartei Labour ernannt worden. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester, der am Montag neuer Premierminister werden soll, tritt die Nachfolge von Keir Starmer an, der im Juni seinen Rücktritt erklärt hatte. Burnham war der einzige Kandidat - und ist der große Hoffnungsträger der Partei, die tiefe Regierungskrise zu beenden.

    Von Öl und Gas zu Strom: EU-Kommission prüft Ziel für 2040

    BRÜSSEL - Anlagen in Industrie, Gebäuden und Verkehr sollen nach dem Willen der Europäischen Kommission künftig häufiger mit Strom betrieben werden. Die Brüsseler Behörde prüft ein Elektrifizierungsziel von 46 Prozent bis 2040. Das kündigte sie jetzt für das laufende Jahr an. Hintergrund der Strategie ist es, weniger fossile Energie zu verbrauchen, der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energiequellen soll steigen.

    Eurozone: Inflationsrate sinkt wie erwartet auf 2,8 Prozent

    LUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone hat sich im Juni abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 2,8 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Im Mai hatte die Inflationsrate bei 3,2 Prozent gelegen.

    Neue Visaregeln in den USA - China droht mit Gegenmaßnahmen

    PEKING - China hat neue geplante Visa-Restriktionen der US-Regierung scharf kritisiert. China lehne die diskriminierenden Praktiken der USA gegenüber bestimmten Ländern entschieden ab, sagte Außenamtssprecher Lin Jian in Peking. Die neuen Vorschriften verstießen gegen bereits getroffene Übereinkünfte zu Medienfragen beider Seiten und beeinträchtigten die Arbeit chinesischer Medien in den USA erheblich, fuhr er fort.

    Deutschland und Frankreich treiben Atom-Kooperation zur Abschreckung voran

    NÖRVENICH - Frankreich und Deutschland gehen bei der frisch vereinbarten Kooperation bei der nuklearen Abschreckung nun in die konkrete Umsetzung. Unter Leitung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron tagte in einer Wartungshalle des Militärflugplatz Nörvenich bei Köln eingerahmt von Rafale- und Eurofighter-Kampfjets der deutsch-französische Verteidigungs- und Sicherheitsrat, um die erstmalige Beteiligung Deutschlands an einer französischen Nuklearübung in die Wege zu leiten.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







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