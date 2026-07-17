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    Salzgitter AG: Vorläufige H1-Geschäftszahlen 2026, Jahresprognose erhöht

    Trotz leicht rückläufigem Umsatz zeigt H1 2026 eine klare Ergebniswende – gestützt durch Aurubis-Beiträge, starke Geschäftsbereiche und eine angehobene Jahresprognose.

    Salzgitter AG: Vorläufige H1-Geschäftszahlen 2026, Jahresprognose erhöht
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa
    • Vorläufige H1‑2026‑Ergebnisse: Außenumsatz 4,6 Mrd. € (H1 2025: 4,7 Mrd. €), EBITDA VX 459 Mio. € (H1 2025: 117 Mio. €), EBT VX 258 Mio. € (H1 2025: -84 Mio. €).
    • Im Ergebnis enthalten: 193 Mio. € Beitrag der at‑equity‑Beteiligung an der Aurubis AG (H1 2025: 72 Mio. €).
    • Deutliche Ergebnisverbesserungen insbesondere in den Geschäftsbereichen Stahlerzeugung, Handel und Technologie.
    • Ausblick/Risiken: Geopolitische Unsicherheiten begrenzen Prognostizierbarkeit; dennoch wird eine moderate wirtschaftliche Erholung erwartet und positive Impulse aus EU‑Handelsschutzmaßnahmen erwartet.
    • Erhöhung der Jahresprognose 2026: Umsatz rund 10,0 Mrd. € (zuvor 9,5 Mrd. €); EBITDA VX 725–825 Mio. € (zuvor 625–725 Mio. €); EBT VX 325–425 Mio. € (zuvor 200–300 Mio. €); ROCE VX leicht über Vorjahresniveau.
    • HKM‑Effekte und Bilanzierungshinweis: Vollkonsolidierung der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) dürfte einen zusätzlichen mittleren zweistelligen Mio.‑Beitrag zu EBITDA/EBT und einen Umsatzanstieg im mittleren dreistelligen Mio.‑Bereich bringen; die Prognose nutzt bereinigte Steuerungskennzahlen (Bewertung der Umtauschanleihe wird eliminiert).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Salzgitter ist am 11.08.2026.

    Der Kurs von Salzgitter lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,88EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,24 % im Minus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 55,70EUR das entspricht einem Plus von +5,34 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.764,64PKT (-0,84 %).


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    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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