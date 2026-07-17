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    Edding AG: FY 2026 Guidance Adjusted

    Facing persistent market headwinds and rising restructuring costs, edding AG has revised its 2026 outlook, tightening sales targets while keeping EBIT guidance intact.

    Edding AG: FY 2026 Guidance Adjusted
    Foto: maroke - stock.adobe.com
    • Management Board of edding AG has adjusted FY2026 guidance due to a persistently challenging market (especially COWO), geopolitical uncertainty, and higher-than-expected restructuring costs.
    • Revised Group sales guidance: EUR 138.0 million to EUR 150.0 million (previously EUR 139.0 million to EUR 154.0 million).
    • Group operating result (EBIT excluding special factors) unchanged: expected EUR 1.0 million to EUR 4.0 million.
    • Special factors (restructuring measures and SAP S/4HANA implementation) now forecast at EUR 7.0 million to EUR 9.0 million (previously EUR 2.0 million to EUR 5.0 million).
    • Parent company (edding AG) net result under German GAAP (HGB) revised to EUR -2.0 million to EUR 0.0 million (previously a net profit of EUR 2.0 million to EUR 4.0 million).
    • Preliminary H1 2026 Group sales: EUR 71.5 million (prior year EUR 71.2 million); COWO saw slight YOY growth but below expectations, while Mark & Make declined slightly, notably due to Turkey.



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