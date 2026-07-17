Edding AG: FY 2026 Guidance Adjusted
Facing persistent market headwinds and rising restructuring costs, edding AG has revised its 2026 outlook, tightening sales targets while keeping EBIT guidance intact.
Foto: maroke - stock.adobe.com
- Management Board of edding AG has adjusted FY2026 guidance due to a persistently challenging market (especially COWO), geopolitical uncertainty, and higher-than-expected restructuring costs.
- Revised Group sales guidance: EUR 138.0 million to EUR 150.0 million (previously EUR 139.0 million to EUR 154.0 million).
- Group operating result (EBIT excluding special factors) unchanged: expected EUR 1.0 million to EUR 4.0 million.
- Special factors (restructuring measures and SAP S/4HANA implementation) now forecast at EUR 7.0 million to EUR 9.0 million (previously EUR 2.0 million to EUR 5.0 million).
- Parent company (edding AG) net result under German GAAP (HGB) revised to EUR -2.0 million to EUR 0.0 million (previously a net profit of EUR 2.0 million to EUR 4.0 million).
- Preliminary H1 2026 Group sales: EUR 71.5 million (prior year EUR 71.2 million); COWO saw slight YOY growth but below expectations, while Mark & Make declined slightly, notably due to Turkey.
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte