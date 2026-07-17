Edding-Aktie: 2026-Prognose angepasst – Börsen-Update für Anleger
Angesichts eines schwierigen Marktumfelds und steigender Kosten korrigiert die edding AG ihre Erwartungen für Umsatz, Ergebnis und Sondereffekte im Geschäftsjahr 2026 nach unten.
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- Der Vorstand der edding AG hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund des anhaltend herausfordernden Marktumfelds, geopolitischer Unsicherheit und höherer Restrukturierungsaufwendungen angepasst.
- Erwartete Konzernnettoumsatzerlöse 2026 in EUR 138,0 Mio. bis EUR 150,0 Mio. (zuvor: EUR 139,0 Mio. bis EUR 154,0 Mio.).
- EBIT ohne Sondereffekte für 2026 im Bereich EUR 1,0 Mio. bis EUR 4,0 Mio.
- Für Sondereffekte rechnet man mit EUR 7,0 Mio. bis EUR 9,0 Mio. (Restrukturierungsmaßnahmen + Einführung SAP S/4HANA; zuvor 2,0–5,0 Mio. EUR).
- Nettoergebnis der edding AG nach HGB 2026 voraussichtlich zwischen EUR -2,0 Mio. und EUR 0,0 Mio. (zuvor EUR 2,0–4,0 Mio.).
- Im ersten Halbjahr 2026 betrug der Konzernnettoumsatz EUR 71,5 Mio. (Vorjahr: EUR 71,2 Mio.); COWO verzeichnete leichtes Wachstum, Gesamtentwicklung blieb hinter den Erwartungen; Mark & Make mit leichtem Umsatzrückgang (u. a. Türkei).
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