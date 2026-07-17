Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.07.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.010,46USD pro Feinunze und notiert damit +0,79 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 55,91USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,70 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 86,42USD und verzeichnet ein Plus von +1,76 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 80,44USD und verzeichnet ein Plus von +1,95 %.