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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

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    Dax weitet Wochenminus wegen Tech-Schwäche aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinnmitnahmen lassen den Dax deutlich fallen
    • USA und Iran setzen Angriffe fort Ölpreise steigen
    • Chinesisches KI-Modell Kimi K3 erhöht Unsicherheit
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Dax weitet Wochenminus wegen Tech-Schwäche aus
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Weitere teils kräftige Gewinnmitnahmen bei Technologie-Aktien haben am Freitag auch den Dax in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem setzten die USA und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe im Nahen Osten fort, die Ölpreise zogen weiter an. Letztlich fiel der deutsche Leitindex um 0,34 Prozent auf 24.830,98 Punkte, womit er seine zeitweise größeren Verluste aber ein gutes Stück verringerte.

    Über der 50-Tage-Linie konnte er sich allerdings nicht halten und die runde Marke von 25.000 Punkten gerät zunehmend außer Sichtweite. Auf Wochensicht gab der Dax um knapp 1 Prozent nach, von seinem Rekordhoch bei 25.900 Punkten Anfang vergangener Woche ist er mittlerweile um gut 4 Prozent zurückgekommen. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen verabschiedete sich 0,55 Prozent tiefer mit 31.864,73 Punkten ins Wochenende.

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    "Die Hoffnungen auf die Beilegung des Iran-Kriegs haben sich vorerst wieder zerschlagen und an den Rentenmärkten sind die Zinserwartungen entsprechend erneut gestiegen", kommentierte LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer. Dies sei eine Bürde für Wachstumsaktien der Tech-Branche. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank konstatierte eine zunehmende Angst der Anleger, dass mit der Korrektur der Aktien rund um Künstliche Intelligenz (KI) "zunehmend andere, vielleicht unbeteiligte Aktien in Sippenhaft genommen werden".

    Obendrein belastete das neue KI-Sprachmodell "Kimi K3" des chinesischen Start-ups Moonshot AI, das von Amazon -Konkurrent Alibaba unterstützt wird. Es soll angeblich mit Spitzenmodellen der US-Konkurrenten OpenAI und Anthropic in einer Liga spielen. Beobachter zogen Parallelen zu Anfang 2025, als mit DeepSeek ein chinesisches KI-Modell erstmals die US-Dominanz erschütterte. Die Aufregung hatte sich aber zumindest damals rasch gelegt.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sackte um 0,84 Prozent auf 6.230,87 Punkte ab. Außerhalb der Eurozone schlossen die Leitindizes in London und Zürich moderat höher. In New York stand der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss knapp im Minus. Der technologielastige Nasdaq 100 weitete seine Vortagesverluste aus und verlor 1,4 Prozent.

    Diese Tech-Schwäche belastete auch die deutschen Branchentitel. Im Dax gehörte der Halbleiterkonzern Infineon mit einem weiteren Kursrückgang um 1,6 Prozent erneut zu den schwächsten Werten. Zu den größten Verlierern im MDax zählten die Chipindustrie-Ausrüster Suss Microtec und Aixtron sowie der Waferhersteller Siltronic mit Abschlägen von bis zu 4,6 Prozent.

    Auch Infineon-Branchenkollege Elmos und der Technologiekonzern Jenoptik präsentierten sich schwach. Gleiches galt für den Laserspezialisten LPKF , dessen Aktien 6,8 Prozent einbüßten. Die Papiere von Siemens Energy und Hochtief gerieten mit Verlusten von 0,7 und 2,2 Prozent ebenfalls unter Druck. Der Energietechnikspezialist und der Baukonzern profitieren vom rasanten Ausbau von KI-Rechenzentren.

    Bei den Nebenwerten prägten Eckdaten zum zweiten Quartal das Bild. Der Stahlhersteller Salzgitter hob seine Jahresprognosen dank besserer Geschäfte und der Komplettübernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) an. Die Aktien stiegen daraufhin um 3,9 Prozent.

    Im Kleinwerte-Index SDax überzeugte auch Wacker Neuson mit einem optimistischeren Ausblick nach deutlichen Zuwächsen im zweiten Quartal. Der Baumaschinen-Hersteller verbuchte ein Kursplus von 6,3 Prozent.

    Nach einem Kurssprung von bis zu fast 15 Prozent gingen die Aktien von SMA Solar letztlich 5,8 Prozent höher aus dem Handel. Der Photovoltaik-Spezialist berichtete für das vergangene Quartal ein starkes Wachstum und hob seine Jahresziele erneut an. Jefferies-Analyst Constantin Hesse bescheinigte SMA ein hervorragendes erstes Halbjahr, außerdem blieben die Perspektiven fürs zweite Halbjahr dank der soliden Nachfrage bei großen Batteriespeichern gut.

    Die Titel von Dermapharm verloren 1 Prozent. Hier belastete eine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für 2025 durch die Bafin. Der Finanzaufsicht zufolge liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der Arzneimittelhersteller gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat. Die Prüfung wurde den Angaben zufolge bereits am 14. Juli eingeleitet./niw/he

    --- Von Nicklas Wolf, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 217,1 auf Tradegate (17. Juli 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -18,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 83,97 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -5,43 %/+58,14 % bedeutet.





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