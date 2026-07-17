Der Börsen-Tag
DAX stabil, Nebenwerte wackeln: Tech-Absturz drückt S&P 500 ins Minus
Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während Leitindizes nur leicht nachgeben, geraten Nebenwerte und US‑Technologietitel deutlich stärker unter Druck.
Foto: Scout24 SE
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute überwiegend im Minus. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX aktuell ein moderates Minus von 0,11 Prozent auf 24.856,75 Punkte und zeigt sich damit vergleichsweise stabil. Deutlicher schwächer präsentieren sich die Nebenwerte: Der MDAX verliert 0,37 Prozent auf 31.859,93 Punkte, der SDAX gibt mit einem Rückgang von 0,60 Prozent auf 18.238,30 Punkte am stärksten nach. Auch der TecDAX kann sich dem Abwärtstrend nicht entziehen und fällt um 0,39 Prozent auf 3.771,26 Punkte. An der Wall Street zeigt sich ein ähnliches Bild. Der US-Leitindex Dow Jones notiert mit 52.455,60 Punkten 0,14 Prozent im Minus und bewegt sich damit in einer Größenordnung ähnlich dem DAX. Deutlich stärker unter Druck steht hingegen der breiter gefasste S&P 500, der um 0,75 Prozent auf 7.473,54 Punkte nachgibt und damit die schwächste Entwicklung im Vergleich der betrachteten Indizes aufweist. Insgesamt deutet die heutige Marktbewegung auf eine verhaltene Stimmung an den Aktienmärkten hin, wobei vor allem die Nebenwerte und der breite US-Markt stärker unter Verkaufsdruck stehen als die großen Standardwerte.
DAXRheinmetall führt die Gewinnerliste im DAX mit +2,71 % an, gefolgt von E.ON (+2,12 %) und der Deutschen Telekom (+1,68 %). Dem stehen deutliche Verluste bei den Banken gegenüber: Commerzbank (-2,51 %) und Deutsche Bank (-2,45 %) sowie Scout24 als Tagesverlierer (-2,82 %). Die Bandbreite reicht damit von einem Plus von 2,71 % bis zu einem Minus von 2,82 %.
MDAXIm MDAX stechen deutlichere Ausschläge hervor: HENSOLDT mit +5,57 % an der Spitze, gefolgt von Salzgitter (+4,50 %) und RENK Group (+3,46 %). Auf der anderen Seite fielen flatexDEGIRO (-3,81 %), Schaeffler (-4,30 %) und SUESS MicroTec (-4,53 %) deutlich zurück. Tops und Flops zeigen hier mit mehr als 5 Prozentpunkten Gesamtspannweite stärkere Volatilität als im DAX.
SDAXIm SDAX zog Wacker Neuson mit +5,56 % klar an, während HelloFresh (+2,84 %) und Vossloh (+2,80 %) moderat zulegten. Die Verluste sind allerdings teils kräftiger: LPKF Laser & Electronics (-4,15 %), PVA TePla (-4,55 %) und VINCORION als größter Verlierer (-5,58 %). Auch hier trifft ein starker Tagesgewinner auf sehr deutliche Abgaben.
TecDAXHENSOLDT erscheint auch im TecDAX als Spitzenreiter (+5,57 %), gefolgt von der Deutschen Telekom (+1,68 %) und Siemens Healthineers (+0,98 %). Auf der Verliererseite finden sich Verbio (-2,83 %), SUESS MicroTec (-4,53 %) und PVA TePla (-4,55 %). Während die Tops vor allem durch HENSOLDT getrieben werden, sind die Tech-Flops teilweise deutlich zweistelliger im Minusbereich einzelner Werte.
Dow Jones und S&P 500Im Dow Jones führt Travelers Companies mit einem starken Plus von +8,64 %, gefolgt von Merck & Co (+2,55 %) und Cisco Systems (+1,95 %). Zu den größten Verlierern zählen IBM (-3,50 %), Microsoft (-2,44 %) und Coca‑Cola (-2,10 %). Im S&P 500 ist Travelers Companies ebenfalls Top (+8,64 %); Casey's General Stores (+3,95 %) und American International Group (+3,46 %) ergänzen die Gewinnerseite. Die Verluste im S&P 500 sind jedoch deutlich ausgeprägter: Synopsys (-8,99 %), Cadence Design Systems (-9,95 %) und Intuitive Surgical mit dem stärksten Rückgang (-12,69 %) zeigen heftige Abschläge, die die US‑Technologiewerte heute dominieren.
Quervergleich und Auffälligkeiten- HENSOLDT taucht als klarer Ausreißer nach oben in MDAX und TecDAX auf (+5,57 % jeweils). - Deutsche Telekom erscheint in DAX und TecDAX mit identischem Plus (+1,68 %). - SUESS MicroTec und PVA TePla sind in mehreren Indizes unter den Tagesverlierern (SUESS MicroTec: −4,53 % in MDAX und TecDAX; PVA TePla: −4,55 % in SDAX und TecDAX). - Travelers Companies ist der herausragende Gewinner in beiden US‑Indizes (+8,64 %), während im S&P 500 die größten Verluste bei Halbleiter/Medtech‑Titeln (Cadence, Synopsys, Intuitive Surgical) liegen und deutlich stärker ausfallen als die Tagesverluste in den deutschen Indizes.
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