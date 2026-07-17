Euroclear verliert Berufung

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das belgische Finanzinstitut Euroclear, das den Großteil der in Europa festgesetzten Vermögenswerte der russischen Zentralbank verwaltet, hat vor einem russischen Gericht eine Niederlage erlitten. Die Berufung gegen ein Urteil zugunsten der russischen Zentralbank wurde abgewiesen, wie aus dem Halbjahresbericht des in Brüssel ansässigen Finanzdienstleisters hervorgeht.

Mit dem Urteil war Euroclear im Mai zu 18,17 Billionen Rubel (umgerechnet etwa 200 Milliarden Euro) Schadenersatz verurteilt worden. Gegen diese Entscheidung legte Euroclear Berufung ein. "Euroclear erkennt die Zuständigkeit des Gerichts nicht an, und solche Ansprüche werden nach EU-Recht nicht anerkannt", hieß es weiter.