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    Besonders beachtet!

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    IBM - Aktie zeigt Schwäche - 17.07.2026

    Am 17.07.2026 ist die IBM Aktie, bisher, um -2,64 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IBM Aktie.

    Besonders beachtet! - IBM - Aktie zeigt Schwäche - 17.07.2026
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

    IBM Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.07.2026

    Mit einer Performance von -2,64 % musste die IBM Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,16 %, geht es heute bei der IBM Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei IBM abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -11,59 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um -26,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,49 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von IBM -27,47 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

    IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -26,74 %
    1 Monat -19,49 %
    3 Monate -11,59 %
    1 Jahr -22,13 %
    Stand: 17.07.2026, 18:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur IBM Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um den deutlichen Kursrückgang der IBM-Aktie nach verfehlten Quartalszahlen, Bewertungsdebatten und technische Signale. Technisch wird der Bruch der Unterstützungszone um 210 $ diskutiert, mit möglichem Abtauchen in den Bereich um 190 $; einige beobachten dennoch Einstiegschancen. Fundamentale Diskussionen drehen sich um Substanzwert vs. KI-Story, Dividendenertrag (ca. 3%), sowie die Volatilität und sektorweite Risikohinweise.

    Zur IBM Diskussion

    Informationen zur IBM Aktie

    Es gibt 940 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 173,31 Mrd.EUR € wert.

    DAX stabil, Nebenwerte wackeln: Tech-Absturz drückt S&P 500 ins Minus


    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während Leitindizes nur leicht nachgeben, geraten Nebenwerte und US‑Technologietitel deutlich stärker unter Druck.

    Börsenstart USA - 17.07. - US Tech 100 schwach -1,80 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Plötzlich ein hervorragender Dividenden-Titel?


    Ein schwacher Quartalsausblick hat die Aktie von IBM massiv unter Druck gesetzt. Nachdem der US-Technologiekonzern vorläufige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht hatte, brach der Kurs am Dienstag um 25 Prozent ein – der größte Tagesverlust in der 115-jährigen Unternehmensgeschichte. Dennoch sehen einige Marktbeobachter den Rückschlag als kurzfristiges Problem und verweisen auf die langfristigen Wachstumsperspektiven […] The post IBM-Aktie: Plötzlich ein hervorragender Dividenden-Titel? first appeared on sharedeals.de.

    So schlagen sich die Wettbewerber von IBM

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,55 %. Cisco Systems notiert im Plus, mit +2,26 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,15 %. Oracle legt um +2,41 % zu Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +0,76 %.

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    Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IBM

    -2,95 %
    -28,50 %
    -21,24 %
    -11,85 %
    -22,19 %
    +58,47 %
    +67,60 %
    +37,29 %
    +1.730,12 %
    ISIN:US4592001014WKN:851399
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