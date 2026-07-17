Adidas, Allianz, Telekom – DAX-Stärke im Depot, Chip-Aktien im freien Fall

Besonders Siemens und Allianz bestätigen diesen Ansatz. Siemens erreichte im Juni ein Allzeithoch, Allianz den höchsten Stand seit 26 Jahren. Diese Kursentwicklung beruht auf belastbaren Geschäftsmodellen: Siemens profitiert von Elektrifizierung, Automatisierung und Infrastrukturinvestitionen, Allianz von steigenden Prämieneinnahmen, Kapitalerträgen und einer verlässlichen Ausschüttungspolitik.

An der Börse entscheidet nicht das lauteste Zukunftsversprechen, sondern der Preis, den Anleger dafür zahlen. Während der amerikanische Halbleiterindex zuletzt 4,3 Prozent an einem Tag verlor, sackten europäische Chipwerte wie ASML , Infineon und STMicroelectronics um rund sechs bis acht Prozent ab. Unser Depot hält dagegen: Mit Siemens, Adidas, Telekom und Allianz haben wir frühzeitig auf etablierte DAX-Konzerne gesetzt, deren Bewertung weniger Fantasie vorwegnehmen musste.

Adidas läuft weniger geradlinig. Die WM bestimmt das mediale Echo, zwei Adidas-Vereine stehen im Finale. Entscheidend bleibt die operative Erholung der Marke, die inzwischen wieder breiter über Lifestyle, Fußball und Laufsport wächst.

Der Chip-Crash ist allerdings kein Beweis dafür, dass die Halbleiterbranche fundamental am Ende wäre. TSMC meldete gleichzeitig einen Gewinnsprung von 77 Prozent. Der Ausverkauf zeigt vor allem, wie empfindlich hoch bewertete Aktien reagieren, sobald Zweifel an den gewaltigen KI-Investitionen aufkommen. Am 17. Juli verloren zahlreiche europäische Halbleiterwerte dennoch zwischen sechs und zehn Prozent; selbst hervorragende Geschäftszahlen konnten die Flucht aus dem Sektor nicht stoppen.

Wir feiern deshalb keinen endgültigen Sieg von DAX- über Chip-Aktien. Die eigentliche Stärke liegt in der Auswahl: solide Erträge, nachvollziehbare Bewertungen und Geschäftsmodelle, die auch ohne täglich neue KI-Rekorde funktionieren. Siemens, Adidas und Allianz erfüllen diese Kriterien unterschiedlich gut, haben unser Depot aber stabilisiert. Der Absturz der Chipwerte bestätigt eine alte Börsenregel: Eine großartige Branche bleibt eine schlechte Anlage, wenn im Kurs bereits eine perfekte Zukunft steckt.

Wir positionieren uns neu. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie.

Lernen Sie uns kennen:

Daniel bei NTV

Nicolas bei NTV