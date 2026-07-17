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    Prognose sorgt für Aufsehen

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    Apple auf Rekordkurs: Jetzt rückt das nächste große Ziel in den Fokus

    Apple erreicht ein neues Rekordhoch. HSBC sieht dennoch weiteres Potenzial – dank Künstlicher Intelligenz, neuer Geräte und einer starken Produktpipeline.

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    Prognose sorgt für Aufsehen - Apple auf Rekordkurs: Jetzt rückt das nächste große Ziel in den Fokus
    Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTO

    Apple hat mit seiner Aktie ein neues Rekordhoch erreicht. Für die Analysten der Großbank HSBC ist die Rallye damit aber noch nicht beendet. Sie hoben die Einstufung der Aktie von "Halten" auf "Kaufen" an und erhöhten das Kursziel von 260 auf 366 US-Dollar. Damit liegen sie über dem Durchschnitt der Wall-Street-Analysten von 318,25 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.

    Die Apple-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits über 20 Prozent zugelegt. Am Donnerstag erreichte sie mit 334,68 US-Dollar ein neues Allzeithoch.

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    KI soll neue Kaufwelle auslösen

    HSBC begründet den optimistischeren Ausblick vor allem mit der Strategie des Konzerns im Bereich Künstliche Intelligenz. Analyst Nicolas Cote-Colisson schrieb in einer Mitteilung an Kunden: "Wir sind der Ansicht, dass die Einführung von KI-Funktionen und eine starke Produktpipeline das Potenzial haben, einen umfangreichen Upgrade-Zyklus anzustoßen."

    Seine Prognosen überzeugen bislang nur bedingt: Laut TipRanks erreicht der Analyst eine Erfolgsquote von 45 Prozent und liegt damit lediglich auf Rang 9.189 unter 12.381 bewerteten Analysten.

    Dennoch steht HSBC mit ihrer Einschätzung nicht allein. Laut Daten von LSEG empfehlen 31 der insgesamt 48 Analysten, die Apple beobachten, die Aktie zum Kauf oder zum starken Kauf.

    Apple Intelligence rückt in den Fokus

    Nach Einschätzung von HSBC dürfte vor allem die überarbeitete Version von Apple Intelligence für iPad, Mac und iPhone den Konzern stärken. Gleichzeitig könne Apple von seiner installierten Basis von rund 2,5 Milliarden Geräten profitieren. Cote-Colisson sieht das Unternehmen an einem Wendepunkt: "Apple befindet sich derzeit an einem operativen Wendepunkt." Der Konzern müsse deutlich weniger investieren als große Cloud-Anbieter und sei gleichzeitig gut aufgestellt, um seine enorme Gerätebasis mit der neuen Version von Apple Intelligence zu nutzen.

    Zusätzliche Impulse erwartet HSBC durch die Einführung der neuen KI-gestützten Siri noch im Laufe des Jahres. Das könnte die Nachfrage nach Apple-Geräten weiter ankurbeln und damit auch die Aktie stützen.

    Neue Geräte sollen Wachstum antreiben

    Neben der KI setzt HSBC auf die anstehenden Produktneuheiten. Nach Einschätzung der Bank dürfte Apple später in diesem Jahr unter anderem das lange erwartete faltbare iPhone Ultra sowie das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max vorstellen.

    "Dieser KI-Schub kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da Apple unserer Meinung nach über eine seiner innovativsten Produktpipelines aller Zeiten verfügt", erklärte Cote-Colisson.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 290EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 18:35 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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