Commerzbank Aktie heute im Minus - 17.07.2026

Mit einer Performance von -2,59 % musste die Commerzbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Commerzbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,58 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,59 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Commerzbank in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,78 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -3,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,02 %. Im Jahr 2026 gab es für Commerzbank bisher ein Plus von +5,59 %.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,34 % 1 Monat +4,02 % 3 Monate +8,78 % 1 Jahr +32,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.07.2026, 18:56 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Auswirkungen der geplanten Unicredit-Übernahme auf die Commerzbank-Aktie: Kursentwicklung (aktueller Stand ca. 36,8 €, diskutiertes Ziel 39 €), Bewertungspotenzial und Kosten durch mögliche Rating-Downgrades; Diskussion über Integrationsfähigkeit unter Orcel und daraus resultierende Auswirkungen auf Kunden (Mittelständler-Abwanderung zu DB); steuerliche Behandlung des Umtauschs wird ebenfalls thematisiert.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,45 Mrd. € wert.

Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während Leitindizes nur leicht nachgeben, geraten Nebenwerte und US‑Technologietitel deutlich stärker unter Druck.

EQS Voting Rights Announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 17.07.2026 / 17:36 CET/CEST …

Die EU-Kommission will Europas Bankensektor stärken und dafür etwa grenzüberschreitende Bankgeschäfte erleichtern sowie Bürokratie abbauen. Außerdem plant die Brüsseler Behörde, dass Kapital EU-weit flexibler genutzt werden kann und die Sicherung …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,64 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -1,12 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -2,16 %. ING Group verliert -1,49 % UniCredit notiert im Minus, mit -1,80 %.

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Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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