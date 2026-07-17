SK hynix Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 17.07.2026

Die SK hynix Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,50 % auf 1.045,00€ zulegen. Das sind +45,00 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SK hynix Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -12,28 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.045,00€, mit einem Plus von +4,50 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SK hynix Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +51,23 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um -31,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,24 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SK hynix um +93,33 % gewonnen.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -31,03 % 1 Monat -33,24 % 3 Monate +51,23 % 1 Jahr +93,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.07.2026, 18:58 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursdiskrepanzen zwischen SK hynix‑Listings (US‑ADRs, GDR, Heimatbörse), Arbitrage‑Potenzial und die Frage, warum ADRs teils rund 20% über Korea/GDR notieren. Thema sind Handelszeiten/Flows (US‑Nachfrage, koreanische Verkäufe), ADR‑Umrechnung (1 ADR = 1/10 Seoul‑Aktie) und Underperformance deutscher Notierungen sowie Bewertung/Risiko angesichts extremer Kursgewinne und hoher Margen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SK hynix eingestellt.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 745,35 Mrd. € wert.

In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang mit Burkhard Frick, CEO der SUSS MicroTec SE aus Garching bei München – einem der spannendsten deutschen Halbleiter-Ausrüster im Smallcap-Bereich.

So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,42 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,86 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +2,22 %.

SK hynix Aktie jetzt kaufen?

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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