Seagate Technology Holdings Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 17.07.2026

Die Seagate Technology Holdings Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,51 % auf 689,00€ zulegen. Das sind +36,00 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Seagate Technology Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -9,68 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 689,00€, mit einem Plus von +5,51 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Seagate Technology Holdings einen Gewinn von +39,71 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um -21,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,82 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Seagate Technology Holdings einen Anstieg von +162,60 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,81 % geändert.

Seagate Technology Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,64 % 1 Monat -32,82 % 3 Monate +39,71 % 1 Jahr +397,54 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Stand: 17.07.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 226 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 155,21 Mrd.EUR € wert.

Seagate Technology erlebt eine der spektakulärsten Neubewertungen am US-Markt: Ausgehend von Penny-Stock-ähnlichen Niveaus hat sich der Kurs in drei Jahren vervielfacht. Doch nach dem Raketenstart ringen Anleger nun mit der Frage: Korrektur, Pause – oder der nächste Kursschub?

Seagate Technology Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar