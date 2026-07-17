Börsen Update
Börsen Update USA - 17.07. - US Tech 100 schwach -1,07 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 52.257,82 PKT und fällt um -0,51 %.
Top-Werte: Travelers Companies +7,92 %, Cisco Systems +2,99 %, Unitedhealth Group +2,10 %, Chevron Corporation +1,71 %, Caterpillar +1,44 %
Flop-Werte: Coca-Cola -2,71 %, IBM -2,49 %, Sherwin-Williams -2,13 %, Amgen -2,12 %, The Home Depot -1,87 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.715,39 PKT und fällt um -1,07 %.
Top-Werte: Nebius Group Registered (A) +7,28 %, Lumentum Holdings +5,12 %, Seagate Technology Holdings +4,90 %, Western Digital +3,89 %, Arm Holdings +3,50 %
Flop-Werte: Cadence Design Systems -9,80 %, Synopsys -9,53 %, Axon Enterprise -4,94 %, Alnylam Pharmaceuticals -4,73 %, Applied Materials -4,64 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:28) bei 7.470,33 PKT und fällt um -0,80 %.
Top-Werte: Travelers Companies +7,92 %, Lumentum Holdings +5,12 %, Seagate Technology Holdings +4,90 %, Skyworks Solutions +4,21 %, Western Digital +3,89 %
Flop-Werte: Cadence Design Systems -9,80 %, Synopsys -9,53 %, Axon Enterprise -4,94 %, Paramount Skydance Corporations Registered (B) -4,80 %, Applied Materials -4,64 %
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