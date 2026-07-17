ENI Aktie legt zu - 17.07.2026

Die ENI Aktie notiert aktuell bei 21,675€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,86 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,603 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ENI Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 21,675€, mit einem Plus von +2,86 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ENI ist ein integrierter italienischer Energiekonzern mit Fokus auf Öl, Gas, LNG, Raffinerie, Chemie (Versalis) und zunehmend erneuerbare Energien. Stark in Exploration & Produktion, v. a. in Afrika und im Mittelmeerraum. Wichtige Konkurrenten: Shell, BP, TotalEnergies, Repsol. USP: starke Position in Gas/LNG, technologische Expertise in Offshore- und Tiefseeprojekten, wachsendes Low-Carbon-Portfolio.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei ENI konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -10,17 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ENI Aktie damit um -0,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,26 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ENI um +30,91 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

ENI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,06 % 1 Monat -4,26 % 3 Monate -10,17 % 1 Jahr +47,98 %

Informationen zur ENI Aktie

Stand: 17.07.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 3 Mrd. ENI Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,27 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 17.07.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit Konzernchef Claudio Descalzi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die Gespräche mit dem Manager hätten seine positive Einschätzung bestärkt, dass eine …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BP, Equinor und Co.

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,24 %. Equinor notiert im Plus, mit +3,59 %. Shell notiert im Plus, mit +2,10 %. Repsol legt um +1,74 % zu TotalEnergies notiert im Plus, mit +1,60 %.

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Ob die ENI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ENI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.